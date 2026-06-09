Il Consiglio dell’Unione europea ha approvato la direttiva che modifica la direttiva 2012/29/UE sui diritti, l’assistenza e la protezione delle vittime di reato. Si tratta di un passaggio decisivo nell’iter legislativo europeo: il testo era stato approvato dal Parlamento europeo in prima lettura e il Consiglio ha ora dato il proprio via libera. La direttiva dovrà essere pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, entrerà in vigore venti giorni dopo la pubblicazione e gli Stati membri avranno 24 mesi per recepirla nel diritto interno.

La novità, quindi, non è l’immediata applicazione delle nuove regole nei singoli ordinamenti nazionali, ma la chiusura della fase europea di approvazione e l’avvio della successiva fase di entrata in vigore e recepimento. Per gli operatori del diritto, delle forze dell’ordine e dei servizi di assistenza, il testo anticipa un cambiamento organizzativo significativo: più canali digitali, maggiore coordinamento tra autorità e servizi, più attenzione alle esigenze individuali della vittima. Per supporto ai professionisti, abbiamo pubblicato il Formulario annotato del processo penale 2026, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon. Si consigliano anche il Codice Penale e norme complementari 2026 – Aggiornato a Legge AI e Conversione dei decreti giustizia e terra dei fuochi, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon, e il Codice di Procedura Penale e norme complementari, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.

Scarica il testo approvato in PDF Direttiva-vittime-di-reato.pdf 288 KB

1. Il numero 116 006 come porta d’accesso ai diritti

Uno degli interventi più rilevanti è l’istituzione di linee di assistenza per le vittime raggiungibili tramite il numero europeo 116 006. Il servizio dovrà essere accessibile, gratuito, riservato, sicuro e gestito da persone adeguatamente formate.

La helpline non avrà una funzione meramente informativa. Dovrà fornire indicazioni sui diritti della vittima, sostegno emotivo e orientamento verso servizi generali o specialistici. I numeri nazionali già esistenti potranno continuare a operare, ma il 116 006 diventerà un riferimento comune nell’Unione europea. Il testo prevede anche l’uso di siti web, applicazioni e altri strumenti digitali, con attenzione alla sicurezza delle comunicazioni e alla comprensibilità linguistica. Per supporto ai professionisti, abbiamo pubblicato il Formulario annotato del processo penale 2026, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon. Si consigliano anche il Codice Penale e norme complementari 2026 – Aggiornato a Legge AI e Conversione dei decreti giustizia e terra dei fuochi, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon, e il Codice di Procedura Penale e norme complementari, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.

2. Denuncia più semplice, anche online

La direttiva interviene sulla denuncia dei reati, imponendo agli Stati membri di predisporre canali liberi, accessibili, sicuri e di facile utilizzo. Accanto alla denuncia in presenza, dovranno essere disponibili strumenti digitali almeno per i casi non urgenti e per i reati non violenti, quando ciò sia nell’interesse della vittima.

Ove possibile, la vittima potrà anche presentare prove per via elettronica. Per i professionisti, questo profilo sarà particolarmente delicato: i sistemi nazionali dovranno conciliare accessibilità, sicurezza informatica, identificazione dell’utente, validità degli atti e rispetto delle regole processuali interne sulla formalizzazione della denuncia.

Il testo valorizza inoltre la segnalazione da parte di terzi, comprese organizzazioni della società civile, e prevede specifiche garanzie per chi si trova in strutture chiuse o in condizioni di libertà personale limitata.

3. Minori e vittime vulnerabili: protezione su misura

La direttiva rafforza la valutazione individuale delle esigenze di assistenza e protezione. Tale valutazione dovrà essere tempestiva, proporzionata e aggiornata nel corso del procedimento, tenendo conto delle caratteristiche personali della vittima, della natura del reato, delle circostanze del fatto, del rapporto con l’autore e del rischio di intimidazione, ritorsione o vittimizzazione secondaria.

Per i minori vittime di reato sono previsti servizi mirati e integrati, costruiti secondo un approccio multiagenzia. Potranno comprendere informazioni, visite mediche, sostegno emotivo e psicologico, assistenza amministrativa, denuncia, valutazione individuale e registrazione audiovisiva delle audizioni. Nei casi in cui il reato coinvolga il titolare della responsabilità genitoriale, il consenso del genitore non dovrà impedire al minore di esercitare i propri diritti.

4. Patrocinio, risarcimento e tutela dei dati personali

Il testo rafforza anche il diritto al patrocinio a spese dello Stato per le vittime che hanno diritto a diventare parti del procedimento penale e non dispongono di risorse sufficienti. L’assistenza legale potrà rilevare anche ai fini della domanda di risarcimento.

Sul piano risarcitorio, gli Stati membri dovranno prevedere misure per facilitare il pagamento, da parte dell’autore del reato, del risarcimento riconosciuto alla vittima. Nei reati dolosi violenti, se il pagamento non avviene entro un termine ragionevole e le misure esecutive non producono risultati, lo Stato potrà anticipare in tutto o in parte l’importo, conservando il diritto di recuperarlo dall’autore.

Particolarmente rilevante anche la tutela dei dati personali: l’autore del reato non dovrà ricevere l’indirizzo, il numero di telefono, l’e-mail o dati equivalenti della vittima, salvo che ciò sia necessario per l’esercizio dei diritti della difesa o risponda a un legittimo interesse prevalente valutato caso per caso.

5. Un impatto pratico su uffici, protocolli e formazione

La direttiva richiederà agli Stati membri di predisporre protocolli o linee guida per coordinare autorità giudiziarie, forze di polizia, servizi di assistenza, strutture sanitarie, servizi sociali e organizzazioni della società civile. Non si tratta solo di introdurre nuovi diritti sulla carta, ma di organizzare procedure effettive per informare, assistere e proteggere la vittima lungo tutto il procedimento penale.

Per gli operatori, il punto centrale sarà la traduzione pratica del nuovo quadro europeo: formazione, modelli informativi chiari, canali digitali affidabili, valutazioni individuali documentate e raccordo stabile tra giustizia penale e servizi territoriali. La direttiva non è ancora applicabile nei singoli ordinamenti, ma indica già la direzione degli adeguamenti che gli Stati dovranno realizzare nella fase di recepimento.

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