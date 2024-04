Il Tribunale a composizione monocratica nell’Ordinamento Civile

1. Caratteristiche, composizione, competenza e remissione per incompetenza



Al giudice unico sono affidati gli stessi poteri che vengono attribuiti al collegio, composto da un Presidente e due giudici, uno dei quali assume la funzione di giudice istruttore.

A questo proposito si deve sottolineare che la funzione decisoria dell’organo giudicante in relazione alla composizione non ha nessuna afferenza con i metodi di competenza del Tribunale.

La competenza permette di individuare le cause attribuite al Tribunale sulla scorta di determinati metodi individuati dalla legge, come la territorialità, il valore e la materia.

La composizione dell’organo decisorio è individuata successivamente all’attribuzione della causa al Tribunale competente.

La composizione è disciplinata dalla Sezione VI bis del Capo I del Titolo I del Libro I del codice di procedura civile, quando la legge non prevede espressamente la composizione collegiale.

Quando la decisione riservata dalla legge all’organo collegiale sia presa dal giudice unico, la pronuncia dovrà essere nulla.

La sentenza nulla per questo vizio è convertita in motivo di gravame e può essere fatta valere esclusivamente attraverso impugnazione.

La composizione monocratica si individua esclusivamente in modo residuale quando non sia competente l’organo collegiale.

Il Tribunale giudica in composizione collegiale nelle cause nelle quali è obbligatorio che ci sia il Pubblico Ministero, salvo che sia altrimenti disposto, nelle cause di opposizione, impugnazione, revocazione e in quelle conseguenti a dichiarazioni tardive di crediti dei quali al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e alle altre leggi speciali che disciplinano la liquidazione coatta amministrativa,

nelle cause devolute alle sezioni specializzate, nelle cause di omologazione del concordato fallimentare e del concordato preventivo, nelle cause di impugnazione delle deliberazioni dell’assemblea e del consiglio di amministrazione, nonché nelle cause di responsabilità da chiunque promosse contro gli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari e i liquidatori delle società, delle mutue assicuratrici e società cooperative, delle associazioni in partecipazione e dei consorzi, nelle cause di impugnazione dei testamenti e di riduzione per lesione di legittima, nelle cause di cui alla legge 13 aprile 1988, n. 117, nelle cause delle quali all’articolo 140-bis del codice del consumo, delle quali al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, nei procedimenti in camera di consiglio disciplinati dagli articoli 737 e seguenti, salvo che sia altrimenti disposto.

Per evitare che si verifichi la nullità, se il giudice monocratico rilevi che la causa è riservata alla decisione del collegio, il giudice rimetterà la causa al collegio con ordinanza.

Il collegio, se dovesse ritenere corretta la determinazione del giudice monocratico assume la decisione della causa, altrimenti, disattendendo l’orientamento del giudice monocratico rimetterà allo stesso la decisione con ordinanza non impugnabile.

Se dovesse essere il collegio a rilevare che la causa davanti allo stesso pendente, è riservata alla decisione del Tribunale in composizione monocratica, rinvierà allo stesso la decisione con ordinanza non impugnabile.