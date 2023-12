La ricerca telematica dei beni (art.492 c.p.c.) e il suo ambito applicativo

1. La natura della ricerca telematica dei beni



Benché fosse pacifico che, con l’introduzione dell’art. 492-bis c.p.c., l’intentio legis fosse quella di semplificare il procedimento di ricerca dei beni superando le criticità del modello processuale contemplato dal settimo comma dell’art. 492 c.p.c., non è stato facile procedere all’inquadramento sistematico del nuovo istituto. Una prima tesi riteneva che la ricerca telematica sarebbe dovuta rientrare tra i procedimenti di volontaria giurisdizione in quanto dotata della esclusiva funzione di permettere al creditore di ottenere dal presidente del tribunale un provvedimento che autorizzasse l’ufficiale giudiziario ad eseguire nel suo interesse la ricerca dei beni del debitore.

In tale ottica, pertanto, l’art. 492-bis c.p.c. non costituirebbe un procedimento unico, ma un istituto ben più complesso modulato in una successione di segmenti processuali funzionalmente autonomi.

Partendo da questo impianto, la logica conseguenza era che il ricorso in oggetto non conteneva una domanda di tutela esecutiva giacché l’istanza di pignoramento avrebbe dovuto essere formulata in un momento successivo rispetto al positivo esito della ricerca, e dopo aver compiuto gli atti prodromici all’avvio dell’esecuzione forzata.

In effetti sussistevano diversi indici normativi che inducevano a sostenere l’opposta tesi, in base alla quale il ricorso previsto dall’art. 492-bis c.p.c. rappresentava piuttosto una domanda giudiziale di tutela esecutiva a contenuto indeterminato e costitutiva il primo atto di un procedimento complesso che poteva sfociare nel compimento di un pignoramento, nel caso in cui la ricerca avesse consentito l’individuazione di beni o crediti da sottoporre ad esecuzione.

In particolare, i seguaci della soluzione interpretativa su esposta, ritenevano che a tale soluzione fosse supportata dai seguenti argomenti:

l’art. 492-bis c.p.c. non prevedeva che, nel caso in cui la ricerca dei beni avesse avuto esito favorevole, il creditore avrebbe dovuto formulare richiesta di pignoramento all’ufficiale giudiziario;

il ricorso al presidente del tribunale avrebbe dovuto contenere alcune informazioni, come l’indirizzo di posta elettronica ordinaria ed il numero di fax del difensore e anche, ai fini dell’art. 547 c.p.c., dell’indirizzo di posta elettronica certificata, che sarebbero state superflue se il creditore avesse avuto l’onere di formulare in un momento successivo la richiesta di pignoramento.

