Qual è la portata del giudicato penale nel processo civile?

Con l’ordinanza numero 36617 del 30/12/2023 la III sezione della suprema Corte (Pres. Travaglino – relatore Porreca) coglie l’occasione per ribadire la portata in termini di onere probatorio del nesso di causa nel giudizio civile della sentenza penale passata in giudicato.



1. I fatti di causa

In seguito a condanna penale, con accertamento del reato di danneggiamento, Tizio, nella qualità di geologo, Caio, in quanto direttore dei lavori e la ditta Sempronio, quale esecutrice dell’opera, venivano convenuti in giudizio civile da Mevio. Quest’ultimo, proprietario del fondo confinante, agiva in giudizio al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti in seguito allo sbancamento commesso dagli imputati onde coprire la discarica realizzata sul fondo confinante.

Mevio agiva al fine di ottenere il lucro cessante, corrispondente al costo delle opere necessarie per coprire lo sbancamento e quello da mancato guadagno, conseguenza della infruttuosità del terreno nelle more del ripristino.

In primo grado veniva accolta unicamente la domanda relativa al depauperamento patrimoniale e non quella relativa al mancato guadagno.

Mevio interponeva appello e gli originari attori gravame incidentale, e la Corte d’appello competente accoglieva il secondo, ritenendo non provato neppure il danno conseguenza, cosi rigettando in toto l’originaria domanda.

Propone ricorso per Cassazione Mevio, consentendo alla corte di ribadire un principio fondamentale nel rapporto tra giudicato penale e successiva azione civile.

