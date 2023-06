Criteri di redazione atti del processo civile: bozza di decreto

È stata inviata al CNF per il relativo parere, la bozza di decreto che stabilisce i criteri di redazione e limiti di dimensione degli atti del processo civile, nonché gli schemi informatici degli atti giudiziari, attraverso la strutturazione di campi necessari per l’inserimento delle informazioni nei registri del processo. Per approfondimenti si consiglia il volume: Formulario commentato del processo civile dopo la Riforma Cartabia

Viene ribadito il principio secondo cui gli atti devono esporre gli argomenti in modo chiaro e sintetico dettando al contempo l’articolazione di citazioni, ricorsi, comparse di risposta, memorie difensive, atti di intervento, che in modo compatibile si applicano anche agli ulteriori atti del processo civile.

Volume consigliato



Il Volume si configura come uno strumento completo e operativo di grande utilità per il Professionista che deve impostare un’efficace strategia difensiva nell’ambito del processo civile. L’opera fornisce per ogni argomento procedurale lo schema della formula, disponibile anche on line in formato editabile e stampabile.