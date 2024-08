Nuove specifiche tecniche PCT: cosa cambia? (testo in PDF)

Il Ministero della Giustizia ha emanato nuove specifiche tecniche per il Processo Civile Telematico (PCT), che entreranno in vigore a partire dal 30 settembre 2024. Queste modifiche sono state previste dall’articolo 34, comma 1, del DM 44/2011 e comporteranno numerosi cambiamenti nei processi di deposito telematico, notifiche via PEC e attestazioni di conformità. Per un approfondimento ed una guida pratica sulle nuove specifiche tecniche del PCT, consigliamo la guida “Nuove Specifiche Tecniche PCT: come cambierà il deposito telematico (pdf integrale)”, un utile strumento per i professionisti del diritto.