Ordinanza di rilascio: applicabile anche con termine di scadenza del contratto controverso?

1. La fattispecie



La società che ha in gestione un centro commerciale proponeva sfratto ex art. 657 c.p.c. avanti al Giudice al fine di ottenere la convalida nei confronti dell'affittuaria di uno dei rami d'azienda presenti nella sopra menzionata struttura stante l'intervenuta scadenza del contratto sottoscritto. A fronte della domanda di condanna al rilascio ex art. 665 c.p.c. si costituiva in giudizio l'intimata eccependo, da un lato, come il rapporto non poteva ritenersi giunto a scadenza naturale in quanto da qualificarsi come locazione ad uso commerciale e comunque, a prescindere dalla natura, come tra le parti fossero state raggiunte intese per la proroga della durata.