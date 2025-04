Nuova responsabilità dei sindaci: parametrizzazione al compenso e retroattività della norma

1. Il nuovo art. 2407 c.c. sulla responsabilità dei sindaci: principali novità



La riforma dell’art. 2407 c.c. ha introdotto un criterio di responsabilità dei sindaci che tiene conto del compenso percepito, allineandosi a un principio di proporzionalità già previsto dalla raccomandazione 2008/473/CE e presente in altri ordinamenti.

In particolare, la norma mantiene invariato il contenuto del primo e del terzo comma dell’art. 2407 c.c. – che attengono agli obblighi e ai doveri generali dei sindaci – e, invece, ne riscrive il secondo comma al fine di introdurre un sistema di limitazione di responsabilità che, allo stato, è fortemente connessa a quella degli amministratori in quanto basata sul criterio della solidarietà rispetto ai fatti e alle omissioni di questi ultimi. Sul punto, vengono fissati tre scaglioni che definiscono i “[…] limiti di un multiplo del compenso annuo percepito secondo i seguenti scaglioni: per i compensi fino a 10.000 euro, quindici volte il compenso; per i compensi da 10.000 a 50.000 euro, dodici volte il compenso; per i compensi maggiori di 50.000 euro, dieci volte il compenso”.

Alla luce di quanto precede, la nuova formulazione dell’art. 2407, c.c., calibrando la misura del risarcimento rispetto al compenso percepito, introduce un principio di equità tra il beneficio economico derivante dall’incarico e la responsabilità dei sindaci.

Si tratta di una rilevante novità, tenuto conto del fatto che l’attuale sistema della responsabilità dell’organo di controllo ha spesso determinato azioni quasi automatiche verso i sindaci, avvinti dal vincolo di solidarietà con gli amministratori che, tuttavia, hanno differenti poteri e conoscenze della società. Dunque, tale responsabilità è spesso risultata caratterizzata dall’anomalia di colpire nella medesima misura e nella medesima pretesa risarcitoria, sia chi ha commesso il fatto sia chi avrebbe dovuto vigilare.

Con riferimento all’introduzione dei menzionati scaglioni, la norma ha però fatto sorgere taluni dubbi interpretativi. In primo luogo, l’attuale previsione degli scaglioni prevede, a titolo esemplificativo, che al sindaco che percepisce un compenso pari a euro 50 mila, sia applicata una sanzione pari a massimo euro 600 mila, laddove se il sindaco percepisse un compenso pari a euro 55 mila sarebbe sanzionato per un massimo di euro 550 mila. D’altro canto, non è chiaro se la somma massima sanzionabile debba riferirsi a ciascuna categoria di soggetti danneggiati (società, soci, creditori, terzi) ovvero all’esborso complessivo in capo a ciascun sindaco.

Ulteriore elemento di novità riguarda la modifica del termine di prescrizione; al riguardo, la nuova formulazione dell’ultimo comma dell’articolo 2407 c.c. stabilisce, come già previsto dall’art. 15 d.lgs 39/2010 per i revisori contabili, che l’azione di responsabilità contro i sindaci si prescrive in cinque anni dal deposito della relazione di cui all’art. 2429 c.c., ossia il termine per esercitare quest’ultima non decorre dal momento in cui si riscontra la violazione, ma dal deposito della relazione sul bilancio relativo all’esercizio in cui si è verificato il danno.

Tale previsione garantisce che i sindaci: i) siano sanzionati solo per ciò che hanno effettivamente compiuto od omesso sulla base di elementi e fatti conosciuti in quello specifico momento; ii) fornisce un tempo congruo per rilevare eventuali irregolarità; iii) evita prescrizioni troppo lunghe, che potrebbero generare incertezza per i sindaci e rendere difficile l’acquisizione delle prove in ipotesi di giudizio.

Come specificato, il termine di prescrizione introdotto con l'ultimo comma dell'art. 2407 c.c. si adegua alla normativa vigente per i revisori contabili; tuttavia, pur essendo valido il viceversa, non è chiaro se l'introduzione della limitazione della responsabilità per i sindaci – sia che esercitino attività di controllo di legalità, sia che svolgano l'attività di revisione legale – possa essere estendibile anche ai c.d. revisori esterni, ossia alle società esterne che svolgono per la società l'attività di revisione.