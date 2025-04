Testo Unico delle società a partecipazione pubblica – Scheda di Diritto

Il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica , introdotto con il D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 , è una delle riforme più rilevanti attuate nell’ambito della riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche prevista dalla legge delega n. 124/2015 (cd. Legge Madia ). L’obiettivo principale è stato quello di razionalizzare, semplificare e rendere più efficiente la gestione delle partecipazioni pubbliche, rafforzando nel contempo i meccanismi di controllo, trasparenza e contenimento della spesa pubblica.

È inoltre previsto un obbligo di revisione periodica delle partecipazioni pubbliche (art. 20), da effettuarsi annualmente entro il 31 dicembre, con l’obiettivo di dismettere partecipazioni non necessarie.

Le società devono inoltre rispettare i vincoli del Codice degli Appalti (in caso di affidamenti pubblici) e gli obblighi di trasparenza previsti dal D.lgs. 33/2013 , come ad esempio la pubblicazione di bilanci, incarichi e compensi.

Inoltre, viene richiesto il rispetto delle disposizioni in materia di anticorruzione e trasparenza, con estensione delle misure previste per le pubbliche amministrazioni.

Il personale delle società partecipate non è soggetto al regime del pubblico impiego , ma il decreto introduce regole per:

Alle società partecipate quotate nei mercati regolamentati , comprese le loro controllate, si applicano solo alcune disposizioni del decreto, nel rispetto della normativa di settore e delle regole del mercato finanziario. In particolare:

8. Sanzioni e controlli



La Corte dei Conti esercita il controllo sui piani di razionalizzazione, e può segnalare irregolarità o violazioni. È prevista anche la responsabilità erariale per gli amministratori o dirigenti che non rispettano gli obblighi di revisione o di dismissione delle partecipazioni non legittime.