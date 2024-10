Notifica a mezzo PEC dell’atto di citazione: la formula

2. Relata di notifica a mezzo PEC (ex art. 3-bis Legge n. 53/1994)

Dal 1° marzo 2023, gli avvocati devono notificare gli atti giudiziali in materia civile e gli atti stragiudiziali a imprese, professionisti e PA via Posta Elettronica Certificata (PEC) o un Servizio elettronico di recapito certificato qualificato. L’obbligo scatta qualora il destinatario sia un soggetto tenuto per legge a munirsi di un domicilio digitale risultante dai pubblici elenchi (ad esempio, liberi professionisti e imprese oppure, anche se non obbligato, abbia eletto spontaneamente domicilio digitale), iscrivendosi nel pubblico elenco dei domicili digitali delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato non tenuti all’iscrizione in albi professionali o nel Registro delle Im- prese. Nel nuovo scenario, dunque, l’avvocato si dovrà rivolgere all’ufficiale giudiziario solo se la notifica via PEC non sia possibile o abbia avuto esito negativo per cause non imputabili al destinatario. Per i procedimenti in- staurati fino al 28 febbraio 2023, invece, continua ad applicarsi la normativa precedente alla Riforma Cartabia in tema di notifiche.

Tra le novità introdotte dalla Riforma Cartabia, alcune riguardano le cosiddette notifiche “in proprio”, effettuate dagli avvocati via Posta Elettronica Certificata (PEC).

Il termine notifica indica il procedimento con il quale si porta a conoscenza di un soggetto un determinato atto o fatto: nell’ambito del processo, la notifica, su istanza di parte o su richiesta del Pubblico Ministero o del cancelliere, tradizionalmente affidata agli ufficiali giudiziari (notificazione a mani o a mezzo del servizio postale); a seguito delle modifiche normative emanate e per alcune tipologie di atti può essere realizzata direttamente da- gli avvocati “in proprio”, a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC).

Nell’ottica della digitalizzazione, dal 1° marzo 2023, infatti, è intervenuto per gli avvocati un vero e proprio obbligo di notifica via PEC di atti giudiziali civili e stragiudiziali a imprese, professionisti e Pubbliche Amministrazioni.

La norma prevede che l’avvocato debba notificare gli atti giudiziali in materia civile e gli atti stragiudiziali a mezzo PEC quando il destinatario: