Assegno di inclusione: dal 26 gennaio i pagamenti da parte dell’INPS

4. I requisiti patrimoniali ed economici



Per potere percepire l’Assegno di Inclusione (ADI) il patrimonio immobiliare deve avere ai fini Imu un valore non superiore a 30.000 euro.

L’importo dovrà essere calcolato sottraendo dal patrimonio immobiliare complessivo il valore, ai fini Imu, della casa di abitazione.

L’importo massimo detraibile per la casa di abitazione è pari a 150.000 euro.

Il valore del patrimonio mobiliare non deve superare 6.000 euro, accresciuto di 2.000 euro per ogni componente del nucleo familiare successivo al primo, sino a un massimo di 10.000 euro, incrementato di altri 1.000 euro per ogni minorenne successivo al secondo.

I massimali sopra indicati vengono incrementati di 5.000 euro per ogni componente in condizione di disabilità e di 7.500 euro per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza facente parte del nucleo.

I dettagli della misura introdotta dal Governo sono disponibili sul sito lavoro.gov.it nella sezione “Nuove misure di inclusione e accesso al lavoro”.

A disposizione di coloro che fossero interessati l’urp online del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali all’indirizzo www.urponline.lavoro.gov.it.

Dal lato economico è previsto che il nucleo familiare del richiedente possieda in modo congiunto un Isee in corso di validità di valore non superiore a 9.360 euro oppure un valore del reddito familiare inferiore a 6.000 euro annui moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza ADI, pari a 1 per il nucleo familiare e incrementato sino a un massimo complessivo di 2,2, elevato a 2,3 se ci sono componenti in condizione di disabilità grave o non autosufficienti.

Se il nucleo familiare è composto da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari disabili o non autosufficienti, la soglia di reddito familiare è fissata in 7.560 euro annui, moltiplicati per il corrispondente parametro della scala di equivalenza ADI.