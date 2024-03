Novità C.d.M.: tutela minori, semplificazioni e ordinamento giudiziario

Tutela minori in affidamento, semplificazioni procedimenti, ordinamento giudiziario: le misure approvate dal C.d.M. del 26 marzo: si istituiscono due nuovi registri che non sostituiscono ma integrano quanto previsto dai registri delle tutele e delle curatele istituiti presso l’ufficio del giudice tutelare. Si tende a semplificare e digitalizzare i procedimenti in materia di attività economiche e servizi a favore dei cittadini e delle imprese. Introdotti test psicoattitudinali per i candidati in ingresso nei ruoli della magistratura.

1. Tutela dei minori in affidamento nell’ultimo C.d.M.



Tra i numerosi disegni di legge licenziati nella seduta C.d.M. del 26 marzo, si intende introdurre disposizioni in materia di tutela dei minori in affidamento volte a tutelare the best interest of the child a vivere e crescere entro la propria famiglia d’origine e a contrastare gli affidamenti impropri, ovvero affidamenti presso istituti o famiglie a lungo termine o sine die. L’articolato rende conoscibile a livello nazionale dati al momento presenti nei singoli tribunali, come:

le strutture abilitate all’affidamento,

il numero delle strutture,

il numero dei minori collocati presso istituti di assistenza pubblici o privati o presso comunità di tipo familiare.

A detta finalità si istituiscono:

il “registro nazionale degli istituti di assistenza pubblici o privati, delle comunità di tipo familiare e delle famiglie affidatarie», per monitorare il ricorso agli affidamenti dei minori temporaneamente privi di un ambiente familiare idoneo, contrastando il fenomeno dell’istituzionalizzazione impropria;

il “registro dei minori collocati in comunità di tipo familiare o istituti di assistenza pubblici o privati o presso famiglie affidatarie”, per acquisire un quadro unitario delle informazioni afferenti alle diverse fattispecie di allontanamento dei minori dalle famiglie d’origine, incluso l’allontanamento temporaneo e l’affidamento preadottivo;

l’Osservatorio nazionale sugli istituti di assistenza pubblici o privati, sulle comunità di tipo familiare e sulle famiglie affidatarie, con funzione di controllo e di promozione in materia di comunità di tipo familiare e di famiglie affidatarie.

I due nuovi registri non sostituiscono, ma integrano quanto previsto dai registri delle tutele e delle curatele istituiti presso l’ufficio del giudice tutelare.