Equo compenso: quando il parere del COA è titolo esecutivo per il CNF

Per il CNF è con riferimento a tali tipologie di rapporti che opera l’art. 7, dove si prevede che, in tali casi il parere di congruità emesso dall’ordine o dal collegio professionale sul compenso o sugli onorari richiesti dal professionista costituisce titolo esecutivo, anche per tutte le spese sostenute e documentate, se rilasciato nel rispetto della procedura di cui alla l. n. 241/1990, e se il debitore non propone opposizione innanzi all’autorità giudiziaria, ai sensi dell’art. 281-undecies c.p.c., entro 40 giorni dalla notificazione del parere stesso a cura del professionista.

4. Novelle normative in corso



Il CNF ha osservato che per farne un istituto generale bisogna attendere un intervento legislativo, ad esempio del d.d.l. “Norme in tema di conferimento di efficacia di titolo esecutivo ai pareri di congruità emessi da ordini e collegi professionali”, finalizzato a estendere la misura disposta nella cd. «legge sull’equo compenso» (l. n. 49/2023) che consente ai professionisti di ottenere dai propri ordini o collegi professionali pareri di congruità aventi valore di titolo esecutivo (nel rispetto di alcune condizioni) ma limitatamente ai rapporti professionali disciplinati con convenzioni stipulate solo con imprese bancarie o assicurative o con la p.a. (art. 2 della predetta legge), anche secondo l’indirizzo del CNF (parere n. 24/2023). Il d.d.l. si propone di premettere all’art. 7 della l. n. 49/2023: “Anche al di fuori dell’ambito di applicazione della presente legge,” e ciò per estendere l’ambito di operatività del parere di congruità con efficacia di titolo esecutivo a tutti i rapporti tra professionisti e cliente, senza alcuna limitazione in merito alle qualità dei clienti rientranti nella categoria dei cd. clienti forti. Pertanto, in assenza di un intervento legislativo è stato confermato l’indirizzo di cui al parere n. 24/2023.