Tirocini uffici giudiziari: aperte le domande borse di studio 2023

Dalle h.10 del 23 aprile 2024 alle h.24 del 23 maggio sarà possibile presentare la domanda per borse di studio per i tirocini svolti nell’anno 2023 presso gli uffici giudiziari. Vediamo insieme le informazioni utili. Nel box qui sotto, inoltre, è possibile scaricare il manuale per i tirocinanti presso uffici giudiziari predisposto dal Ministero della Giustizia.

Con decreto interministeriale (Giustizia-MEF) 30 dicembre 2023 , pubblicato in G.U. Serie Generale n. 65 del 18 marzo 2024, sono stati destinati 7.147.931€ annuali alle borse di studio per i tirocini svolti nell’anno 2023 presso gli uffici giudiziari. A queste borse possono accedere tutti coloro che hanno svolto nel 2023 un tirocinio presso un ufficio giudiziario, tranne i tirocinanti che, nel periodo di svolgimento dello stage, abbiano fruito di altre borse di studio e/o di emolumenti professionali e/o lavorativi e coloro che non abbiano assolto ai propri compiti formativi.

2. Come presentare la domanda



I tirocinanti dovranno presentare la domanda esclusivamente attraverso la piattaforma “tirocini formativi“, e possono essere presentate nel periodo compreso tra il 23 aprile 2024, dalle ore 10 e il 23 maggio 2024, fino alle ore 24.00. Dal giorno successivo la piattaforma non accetterà più alcuna domanda.

Ai fini della validazione della domanda, è necessario allegare, mediante caricamento sulla pagina ad hoc, la certificazione ISEE – U (calcolata per le prestazioni erogate agli studenti nell’ambito del diritto allo studio universitario), relativa al 2023.

Qualora il tirocinante sia impossibilitato a presentare la documentazione prevista, dovrà allegare alla domanda una dichiarazione in formato pdf, debitamente firmata, con cui si impegna a trasmettere la documentazione richiesta entro il termine del 23 maggio 2024.

E’ onere dei singoli tirocinanti monitorare, attraverso accesso alla piattaforma informatica prima del 23 maggio 2024, lo stato della propria richiesta, in modo da poter conoscere, tempestivamente, il suo esito – e il suo eventuale rifiuto – per poter caricare entro i termini indicati dall’Ufficio l’eventuale documentazione necessaria per la validazione.

Per ulteriori domande o dubbi sulla richiesta di borsa di studio, consigliamo di controllare alla pagina 13 e seguenti del “manuale utente tirocinante”, predisposto dal Ministero della Giustizia e scaricabile in PDF dal box allegati.