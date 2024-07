Modifica della valutazione di professionalità: una riforma passata sotto i radar

1. Problematiche interpretative della modifica della valutazione di professionalità



La disposizione si presenta di difficile interpretazione, dovendosi armonizzare con altri due precetti, in modo tale da assumere rispetto ad essi autonomo significato.

Il primo è rappresentato dallo stesso art.11,comma 2, laddove poco prima statuisce “La valutazione di professionalità riferita a periodi in cui il magistrato ha svolto funzioni giudicanti o requirenti non può riguardare in alcun caso l’attività di interpretazione di norme di diritto, né quella di valutazione del fatto e delle prove”.

Il secondo è costituito dal plesso di regole contemplate nel codice disciplinare (Dlgs 2006, n. 109).

Sul punto va infatti premesso come un illecito disciplinare costituisse già prima della riforma di per sé un elemento da ponderarsi negativamente in sede di valutazione di professionalità.

Ne discende come, per assegnare una propria ratio al contenuto della novella, occorra riconoscere alle fattispecie in essa descritte un ambito applicativo diverso da quelle disegnate dal codice disciplinare.

Vengono in rilievo in particolare l’art.2,comma 1, lettere g, h, l ed m.

Secondo la lettera g) invero costituisce illecito disciplinare “la grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile”.

La disposizione riecheggia pericolosamente quella contenuta nel nuovo art.11, laddove quest’ultimo parla di “ignoranza o negligenza nell’applicazione della legge”.

Gli unici elementi differenziali sembrano potersi ravvisare nella “gravità” e nella “non scusabilità” dell’ignoranza o della negligenza.

Ne discende come dovrebbe darsi rilevanza negativa in sede di valutazione proprio a quelle applicazioni erronee della legge connotate da non gravità e da scusabilità (magari in virtù di un quadro normativo non limpido o dell’esistenza di più orientamenti giurisprudenziali).

Pare lecito dubitare della legittimità costituzionale di una simile disposizione, che, nonostante la sua impronta sanzionatoria, svaluta completamente l’elemento soggettivo.

Inoltre il criterio di giudizio che il CSM dovrà applicare appare connotato da un’eccessiva discrezionalità, essendo arduo segnare il confine tra una negligenza incolpevole grave e non grave.

Secondo la lettera h) costituisce poi illecito disciplinare “il travisamento dei fatti determinato da negligenza inescusabile”.

Anche in questo caso è impossibile non notare l’assonanza con l’art.11, laddove prevede il “travisamento manifesto del fatto”.

Nella fattispecie in esame tracciare una distinzione con l’illecito disciplinare diventa ancora più arduo.

Se infatti un travisamento del fatto è manifesto (art.11), allora difficilmente potrà sostenersi che esso non è stato determinato da negligenza inescusabile (lettera h).

L’unica opzione ermeneutica (difficilmente ipotizzabile in concreto) è quella di assegnare all’art.11 il significato di travisamento manifesto, ma determinato da negligenza scusabile.

Si ripropongono tuttavia anche in tale caso le problematiche già evidenziate con riferimento a quello precedente, sia in chiave costituzionale sia in termini di eccessiva discrezionalità del sindacato rimesso al CSM, che rischia di sfociare nell’arbitrio.

Secondo la lettera l) costituisce ancora illecito disciplinare “l’emissione di provvedimenti privi di motivazione, ovvero la cui motivazione consiste nella sola affermazione della sussistenza dei presupposti di legge senza indicazione degli elementi di fatto dai quali tale sussistenza risulti, quando la motivazione è richiesta dalla legge”.

Ancora una volta risuona l’art.11, allorché parla di “mancanza di motivazione”.

La differenza tra mancanza di motivazione (art.11) e provvedimenti privi di motivazione (lettera l) appare francamente non tracciabile in alcun modo.

Se ne dovrebbe desumere che la mancanza di motivazione che nell’art.11 può (e non deve) “costituire indice di grave anomalia”, ai sensi del codice disciplinare costituisce invece sempre un illecito.

Una soluzione difficile da ammettere in termini di coerenza ordinamentale, ma che pare l’unica sostenibile alla luce del tenore letterale delle due disposizioni.

Infine la lettera m) del codice, secondo la quale “l’adozione di provvedimenti adottati nei casi non consentiti dalla legge, per negligenza grave e inescusabile, che abbiano leso diritti personali o, in modo rilevante, diritti patrimoniali”.

Anche in tal caso non passa inosservata la somiglianza con l’art.11,ove prevede “il rigetto delle richieste avanzate dal magistrato o la riforma e l’annullamento delle decisioni per abnormità”.

Ed infatti non vi è dubbio che un provvedimento adottato “nei casi non consentiti dalla legge” (lettera m), sia anche abnorme (art.11).

Il distinguo pare dunque doversi individuare nei requisiti della negligenza grave e inescusabile e nella lesione dei diritti personali o patrimoniali.

Ne emerge come la fattispecie ex art.11 risulti idonea a sanzionare in sede di valutazione provvedimenti abnormi , connotati da negligenza scusabile o privi di lesività.

L’ultima ipotesi contemplata dall’art.11 non ha corrispondenze nel codice disciplinare e tuttavia non va esente da rilievi.

La “ mancata valutazione di prove decisive” , è formula che sembra richiamare al contempo l’art.395, n. 4, c.p.c e l’art.360, nn.4 e 5, c.p.c

La disposizione, così enucleata, senza alcun riferimento ad elementi di colpa, seppur lievi, ascrivibili al giudicante, pare introdurre in sede valutativa una forma di responsabilità oggettiva, del tutto eccentrica rispetto alla natura del giudizio di professionalità.