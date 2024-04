Riforma dell’ordinamento giudiziario: in GU i decreti legislativi

Il 6 aprile 2024, la Gazzetta Ufficiale ha pubblicato i decreti legislativi numero 44 e 45, che portano avanti la riforma della magistratura.

Questi documenti normativi, emanati il 28 marzo 2024, mettono in pratica la legge del 17 giugno 2022, numero 71, che conferisce al Governo il mandato di riformare sia l’ordinamento giudiziario tradizionale che quello militare. Essi toccano vari aspetti, inclusi quelli organizzativi e disciplinari, oltre alla selezione e al posizionamento dei magistrati e alla strutturazione del Consiglio superiore della magistratura.

1. La delega al Governo per la riforma dell’ordinamento

I due decreti sono stati adottati in attuazione della legge 17 giugno 2022, n. 71, recante deleghe al Governo per la riforma dell’ordinamento giudiziario e per l’adeguamento dell’ordinamento giudiziario militare, nonché disposizioni in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura. Il 30 gennaio, in attuazione alla stessa delega, era stato pubblicato il decreto legislativo n. 8 del 29 gennaio 2024, recante modifiche e “Disposizioni sul funzionamento del Consiglio della magistratura militare e sull’ordinamento giudiziario militare ai sensi dell’articolo 40, comma 2, lettere d) ed e), della legge 17 giugno 2022, n. 71”, con vigenza dal 31 gennaio (a cui avevamo dedicato l’articolo “Modifiche ordinamento giudiziario militare: il d.lgs. 8/24”). I due decreti legislativi pubblicati nella G.U. del 6 aprile 2024, sono stati approvati dal C.d.M. del 26 marzo 2024, ed entreranno in vigore il 21 aprile 2024.

1. Il decreto legislativo n.44 di riforma all’ordinamento giudiziario: la selezione dei magistrati

Il decreto legislativo numero 44 introduce, fra le altre cose, un’innovazione nei corsi preparatori per i candidati al ruolo di magistrato ordinario e stabilisce l’uso di test psicoattitudinali per la selezione dei medesimi. Al tema abbiamo dedicato l’articolo “Test psicoattitudinali ai candidati magistrati: ok dal C.d.M.”. Un altro punto di rilievo è la modalità di valutazione dei magistrati, che ora può includere una gamma più ampia di provvedimenti o intere categorie degli stessi.

Da segnalare anche la novità che permette ai candidati non idonei per quattro volte di partecipare nuovamente al concorso. Inoltre, viene ampliata la platea che può fare domanda per essere ammessa al tirocinio anche agli studenti non laureati che però abbiano sostenuto gli esami di diritto costituzionale, diritto privato, procedura civile, diritto commerciale, diritto penale, procedura penale, diritto del lavoro e diritto amministrativo. Saranno tuttavia preferiti coloro i quali presentano domanda e hanno già conseguito la laurea rispetto a coloro i quali presentano domanda prima del conseguimento del titolo.

Le norme introdotte da questo decreto verranno implementate attraverso specifiche delibere del Consiglio superiore della magistratura, da adottarsi entro 90 giorni dall’entrata in vigore del decreto, prevista per il 21 aprile 2024.

2. Il decreto legislativo n.45 di riforma all’ordinamento giudiziario: collocamento fuori ruolo

l decreto numero 45 riguarda, invece, la nuova disciplina del collocamento fuori ruolo per i magistrati, sia ordinari che amministrativi e contabili. Implementa la normativa a partire dal 1° gennaio 2026 e stabilisce le condizioni sotto le quali un magistrato può essere assegnato a ruoli diversi da quelli giudiziari tradizionali. Viene sottolineata l’esclusione dal numero massimo di magistrati collocabili fuori ruolo, fino alla data sopracitata, per coloro che ricoprono specifici incarichi legislativi o governativi, o che siano stati precedentemente assegnati fuori ruolo secondo certe disposizioni della legge numero 71 del 2022.

In particolare, l’art. 4 del decreto numero 45 stabilisce che il collocamento fuori ruolo non è autorizzato se il magistrato non ha compiuto almeno dieci anni di servizio effettivo o se non sono trascorsi almeno tre anni dal suo ultimo rientro in ruolo dopo un periodo fuori ruolo di oltre cinque anni.

