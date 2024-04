Cassa Forense: tutti i bandi assistenziali 2024 (prospetto in PDF)

Il 9 aprile 2024, il CdA di Cassa Forense ha approvato 15 bandi per l’assistenza degli iscritti, che sono stati pubblicati sul sito. Inoltre, per fornire una panoramica delle prestazioni e delle scadenze, ha pubblicato un prospetto (in PDF nel box qui sotto). Viene precisato che “I periodi di riferimento sono stati individuati in modo progressivo e scaglionato per evitare la sovrapposizione di più domande di partecipazione rientranti nella stessa tipologia di prestazione.”