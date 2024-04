Secondo mese congedo parentale: istruzioni INPS per fruizione

In data 18 aprile l’INPS con circolare n.57 fornisce le istruzioni operative in materia di indennità congedo parentale a seguito delle modifiche apportate dalla legge di Bilancio 2024 (legge 213/2023) all’art.34 comma 1 del DLgs. 151/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità). La modifica suddetta ha previsto l’elevazione dal 30% al 60% della indennità di congedo parentale per un mese, andando ad aggiungersi alla previsione introdotta dalla legge di bilancio 2023 (legge 197/2022) che disponeva l’aumento dell’indennità di congedo parentale con riferimento ad una unica mensilità. Si precisa che per il solo anno 2024 la misura dell’indennità è dell’80% in luogo del 60%.

La disposizione si applica ai lavoratori dipendenti che terminano (anche per un solo giorno) il periodo di congedo di maternità o paternità successivamente al 31.12.2023. Restano esclusi i lavoratori che abbiano terminato il congedo di maternità o paternità al 31.12.2023. L’INPS sottolinea inoltre che la modifica normativa interessa solo l’art 34 del T.U e pertanto la previsione suddetta non si applica ai lavoratori autonomi (iscritti alla Gestione Separata di cui all’art. 2, comma 26 della legge 335/1195 o a una delle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi). Ne deriva che l’incremento dell’indennità (80% per il 2024 e 60% a partire dal 2025) spetta unicamente nel caso in cui almeno uno dei due genitori sia lavoratore dipendente e lo stesso fruisca, dopo il 31 dicembre 2023, di almeno un giorno di congedo di maternità o di congedo di paternità obbligatorio di cui all’articolo 27-bis del D.lgs n. 151/2001, oppure, di congedo di paternità alternativo ai sensi dell’articolo 28 del medesimo decreto legislativo.

2. Caratteristiche



La modifica introdotta dalla legge di Bilancio 2024 dispone l’elevazione della indennità riferibile ad uno dei tre mesi di congedo parentale già spettanti a ciascun genitore e non trasferibili, non incrementando pertanto la durata del congedo parentale nel complesso.

Tale incremento spetta nel caso in cui il mese di congedo parentale sia fruito entro i 6 anni di vita (o entro 6 anni dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o di affidamento e, comunque, non oltre il compimento della maggiore età) del minore.

L’INPS precisa che he l’ulteriore mese indennizzato al 60% della retribuzione (80% per il solo anno 2024) è uno solo per entrambi i genitori e può essere fruito in modalità ripartita tra gli stessi o da uno soltanto di essi.

Pertanto, complessivamente, i mesi di congedo parentale spettanti restano 10 (elevabili a 11 nel caso in cui il padre si astenga per un periodo non inferiore a 3 mesi, anche frazionati) da fruire entro i 12 anni di vita del bambino (o 12 anni dall’ingresso in famiglia in caso di adozione/affidamento, ma non oltre la maggior età). La modifica è unicamente relativa alla misura della indennità che può essere sintetizzata come di seguito:

1 mese indennizzato all’80% se fruito entro i 6 anni di vita del bambino o entro i 6 anni dall’ingresso in famiglia

1 mese indennizzato al 60% (80% per il 2024) se fruito entro i 6 anni di vita del bambino o entro i 6 anni dall’ingresso in famiglia

7 mesi indennizzati al 30%

1 mesi (o 2) non indennizzati (salvo i casi previsti dall’art.34 comma 3 del T.U.[1])

Per comprendere meglio la progressione della indennità è utile riprendere uno degli esempi forniti dall’Istituto nella circolare in esame:

madre lavoratrice dipendente che fruisce del congedo di maternità, esclusivamente dopo il parto, dal 15 settembre 2023 (data effettiva del parto) al 15 febbraio 2024;

il padre lavoratore dipendente fruisce di tre mesi di congedo parentale dal 1° ottobre 2023 al 31 dicembre 2023 di cui un mese indennizzato all’80% della retribuzione (come previsto dalla legge di Bilancio 2023) e due mesi indennizzati al 30% della retribuzione (si tratta dei suoi tre mesi non trasferibili all’altro genitore);

il padre fruisce, inoltre, di un mese di congedo parentale dal 10 gennaio 2024 al 9 febbraio 2024.

Il mese di congedo parentale fruito dal padre nel corso dell’anno 2024 è indennizzabile solo al 30% e non all’80% della retribuzione, in quanto l’elevazione dell’indennità è prevista solo per uno dei tre mesi spettanti a ogni genitore e non trasferibili all’altro (primo periodo del comma 1 dell’articolo 34 del T.U.).

La madre, concluso il periodo di congedo di maternità, potrà fruire del mese di congedo parentale indennizzato all’80% (se fruito entro i 6 anni di vita del figlio nel 2024, altrimenti al 60% se fruito a partire dal 1° gennaio 2025).