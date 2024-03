Ufficio del processo: proroga al 2026 dei contratti a determinato

1. Chi è interessato dalla proroga dei contratti?



La proroga si applica a parecchi dipendenti, assunti con diverse procedure concorsuali; si parla di 8.171 Addetti all’Ufficio per il processo; di 1.660 Tecnici senior; di 750 Tecnici junior; di 3.000 Operatori di data entry e di 79 Addetti all’Ufficio per il processo presso gli uffici giudiziari del Distretto di Corte di Appello di Trento e Bolzano.

I profili interessati sono quelli i cui contratti, originariamente stipulati per una durata inferiore grazie ai bandi finanziati dall’Unione Europea con il Progetto NextGenerationEU, terminerebbero prima del 30 giugno 2026.



