Immigrazione: il Decreto Cutro al vaglio della Corte di Lussemburgo

Con le ordinanze n. 3562 e 3563 dell'8 febbraio, le Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione hanno rimesso la questione sulle garanzie previste dal decreto cd. Cutro alla Corte di Lussemburgo.

1. La vicenda: il decreto Cutro sull’immigrazione

5mila euro o fideiussione bancaria è l'alternativa posta dal decreto cd. Cutro (art. 7 bis, comma 2, lett. b), decreto-legge 10.03.2023, n. 20, così come inserito dall'allegato alla legge di conversione, L. 05.05.2023, n. 50, con decorrenza dal 06.05.2023.), ai migranti irregolari pena il trattenimento alla frontiera. Il Tribunale di Catania non aveva provveduto a convalidare il trattenimento rilevando che l'articolo 6 bis del d.lgs. n. 142/2015, nella versione inserita dal decreto-legge sunnominato, contempla una garanzia finanziaria che "non si configura come misura alternativa al trattenimento ma come requisito amministrativo imposto al richiedente prima di riconoscere i diritti conferiti dalla direttiva 2013/33/UE, per il solo fatto che chiede protezione internazionale". E il Viminale aveva interposto ricorso alla Cassazione che, per il tramite delle Sezioni Unite civili, rimpalla la questione, in via pregiudiziale, a Lussemburgo, e il cui focus è la previsione di una somma fissa, e non dunque da valutarsi ipotesi per ipotesi, così da potere valutare la proporzionalità del versamento rispetto alla situazione del migrante, con l'effetto di impedire la misura alternativa.

2. Trattenimento se mancano documenti o senza garanzia finanziaria

Facciamo un passo indietro. Il decreto-legge cd. Cutro aveva introdotto l’art. 6-bis nel Dlgs n. 142 del 2015, così attuando la direttiva 2013/33/UE in materia di richiedenti protezione internazionale. Il comma 2 ha stabilito che il trattenimento in frontiera (di cui al comma 1) può essere disposto qualora il richiedente non abbia consegnato il passaporto o altro documento equipollente in corso di validità, ovvero non presti idonea garanzia finanziaria. Il medesimo comma 2, nella seconda parte, aveva inoltre precisato che entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione, risalente al 6 maggio scorso, con decreto del Ministero dell’interno, di concerto con i Ministeri della giustizia e dell’economia e delle finanze, dovessero essere individuati l’importo e le modalità di prestazione della predetta garanzia finanziaria.

3. Il Dm attuativo (Decreto Cutro)

Il decreto che attua il comma 2, datato 14 settembre 2023, stabilisce che la garanzia finanziaria “sia idonea quando l’importo fissato possa garantire allo straniero, per il periodo massimo di trattenimento, pari a quattro settimane (ventotto giorni), la disponibilità di un alloggio adeguato sul territorio nazionale, della somma occorrente al rimpatrio e di mezzi di sussistenza minimi necessari, determinando in 4938,00 euro l’importo per la prestazione della garanzia finanziaria per l’anno 2023, da versare in un’unica soluzione mediante fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa, e precludendo la possibilità che esso sia versato da terzi, non è compatibile con gli articoli 8 e 9 della direttiva 2013/33, come interpretati dalla Corte di Giustizia”.