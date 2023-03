Immigrazione: le novità del decreto legge 20/2023

2. Il “nuovo” art. 12-bis del d.lgs. n. 286/1998



L’art. 8, co. 1, lett. b), decreto legge n. 20/2023, invece, introduce una nuova fattispecie di reato, essendo ivi stabilito quanto segue: “dopo l’articolo 12, è inserito il seguente: «Art. 12-bis (Morte o lesioni come conseguenza di delitti in materia di immigrazione clandestina). – 1. Chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l’ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, quando il trasporto o l’ingresso sono attuati con modalità tali da esporre le persone a pericolo per la loro vita o per la loro incolumità o sottoponendole a trattamento inumano o degradante, è punito con la reclusione da venti a trenta anni se dal fatto deriva, quale conseguenza non voluta, la morte di più persone. La stessa pena si applica se dal fatto derivano la morte di una o più persone e lesioni gravi o gravissime a una o più persone. 2. Se dal fatto deriva la morte di una sola persona, si applica la pena della reclusione da quindici a ventiquattro anni. Se derivano lesioni gravi o gravissime a una o più persone, si applica la pena della reclusione da dieci a venti anni. 3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, la pena è aumentata quando ricorre taluna delle ipotesi di cui all’articolo 12, comma 3, lettere a), d) ed e). La pena è aumentata da un terzo alla metà quando concorrono almeno due delle ipotesi di cui al primo periodo, nonché’ nei casi previsti dall’articolo 12, comma 3-ter. 4. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114 del codice penale, concorrenti con le aggravanti di cui al comma 3, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall’aumento conseguente alle predette aggravanti. 5. Si applicano le disposizioni previste dai commi 3-quinquies,4, 4-bis e 4-ter dell’articolo 12. 6. Fermo quanto disposto dall’articolo 6 del codice penale, se la condotta è diretta a procurare l’ingresso illegale nel territorio dello Stato, il reato è punito secondo la legge italiana anche quando la morte o le lesioni si verificano al di fuori di tale territorio.»”.

Si tratta quindi per l’appunto di un nuovo reato, e segnatamente di un delitto.

In particolare, questo illecito penale è un reato comune, in quanto può essere commesso da chiunque che, a sua volta, deve porre in essere una delle condotte prevedute dal primo comma ossia: promuovere, dirigere, organizzare, finanziare o effettuare il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compiere altri atti diretti a procurarne illegalmente l’ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente.

L’uso delle congiunzioni avversative “o” e “ovvero” lascia chiaramente intendere, ad avviso dello scrivente, come si tratti di condotte alternative, nel senso che è sufficiente che sia posta in essere una di tali azioni criminose (il reato de quo, quindi, è un reato commissivo) ma ciò, tuttavia, non è sufficiente perché possa ritenersi integrato codesto illecito penale.

Difatti, occorre che una di tali condotte sia stata compiuta in violazione delle disposizioni prevedute dal d.lgs. n. 286/1998, essendo altresì richiesto che il trasporto o l’ingresso siano attuati con modalità tali da esporre le persone a pericolo per la loro vita o per la loro incolumità o sottoponendole a trattamento inumano o degradante.

Solo quindi si verifichino anche tale condizioni (secondo lo scrivente, infatti, si tratta di anch’essi di elementi costitutivi del reato che, in quanto tali, devono essere investiti dal dolo, ossia l’autore del reato deve avere agito, nella consapevolezza di tali violazioni, attuando la condotta criminosa con le modalità summenzionate), dunque, il reato in questione può ritenersi perfezionato.

Ciò posto, sempre al primo comma è prevista la reclusione da venti a trenta anni se dal fatto deriva, quale conseguenza non voluta, la morte di più persone fermo restando che la stessa pena si applica se dal fatto derivano la morte di una o più persone e lesioni gravi o gravissime a una o più persone.

Orbene, questa previsione di legge, che riecheggia quella preveduta dall’art. 586 cod. pen. per il delitto di morte o lesioni come conseguenza di altro delitto, rende evidente, per chi scrive, come tale fatto integri una condizione di punibilità atteso che solo ove si verifichi la morte di più persona o lesione gravi o gravissime, l’autore del reato in oggetto può essere soggetto a questa sanzione detentiva.

Chiarito ciò, per quanto riguarda cosa debba intendersi per “conseguenza non voluta”, si può fare riferimento a quanto postulato dalle Sezioni unite penali nella sentenza n. 22676 del 22/01/2009.

In quell’occasione, infatti, gli Ermellini, in relazione al reato preveduto dall’art. 586 cod. pen. che, come appena visto, prevede anch’esso il riferimento alla “conseguenza non voluta”, ha affermato che, perché si possa rispondere per l’appunto di questa conseguenza non voluta, occorre “una responsabilità per colpa in concreto, ossia ancorata ad una violazione di regole cautelari di condotta e ad un coefficiente di prevedibilità ed evitabilità, in concreto e non in astratto, del rischio connesso alla carica di pericolosità per i beni della vita e dell’incolumità personale” (Cass. pen., Sez. un., n. 22676/2009) fermo restando che, ai “fini della imputazione della conseguenza ulteriore non voluta di un reato-base doloso, la colpa non può essere presunta in forza della sola violazione della legge incriminatrice del reato doloso” (Cass. pen., Sez. un., n. 22676/2009) essendo quindi necessario “che l’agente abbia violato una regola cautelare diversa dalla norma (della legge sugli stupefacenti) che incrimina il delitto base e che sia specificamente diretta a prevenire la morte o le lesioni personali” (Cass. pen., Sez. un., n. 22676/2009) (il che sembra perfettamente ricorre nel caso qui in commento atteso che, come visto prima, il legislatore ha fatto riferimento, non alle violazioni previste dalla norma incriminatrice in sé e per sé considerata, ma dal d.lgs. n. 286/1998).

Occorre pertanto che sia accertata la sussistenza, da un lato, di un nesso di causalità fra il fatto-reato summenzionato “e l’evento morte o lesioni, non interrotto da fattori eccezionali sopravvenuti, e, da un altro lato, che l’evento non voluto sia comunque soggettivamente collegabile all’agente, ovvero sia a lui rimproverabile a titolo di colpa in concreto, valutata secondo i normali criteri di valutazione della colpa nei reati colposi” (Cass. pen., Sez. un., n. 22676/2009).

Precisato ciò, al comma secondo viene invece meno il riferimento alla conseguenza non voluta, essendo unicamente disposto che, se “dal fatto deriva la morte di una sola persona, si applica la pena della reclusione da quindici a ventiquattro anni” (primo periodo) mentre, se “derivano lesioni gravi o gravissime a una o più persone, si applica la pena della reclusione da dieci a venti anni”.

Si tratta, anche in questo caso, ad avviso di chi scrive, di condizioni di punibilità che, in quanto tali, non devono essere necessariamente voluti e rappresentati dall’autore di questo reato.

Per quanto invece riguarda il comma terzo, sono previste delle circostanze aggravanti.

La prima, contemplata nel primo periodo, è un’aggravante speciale ad effetto comune, essendo ivi disposto che nei “casi di cui ai commi 1 e 2, la pena è aumentata quando ricorre taluna delle ipotesi di cui all’articolo 12, comma 3, lettere a), d) ed e)”, vale a dire quando: 1) il fatto riguarda l’ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone; 2) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti; 3) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti.

La secondo, inserita nel secondo periodo, è invece un’aggravante speciale ad effetto speciale, essendo ivi preveduto che la “pena è aumentata da un terzo alla metà quando concorrono almeno due delle ipotesi di cui al primo periodo (già esaminato in precedenza ndr.), nonché’ nei casi previsti dall’articolo 12, comma 3-ter”, d.lgs. n. 286/1998, vale a dire allorché i fatti de quibus sono commessi: I) al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l’ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento; II) al fine di trarne profitto, anche indiretto.

Ciò posto, a loro volta le “circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98[1] e 114[2] del codice penale, concorrenti con le aggravanti di cui al comma 3, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall’aumento conseguente alle predette aggravanti” (così recita il comma quarto).

L’art. 12-bis, co. 5, d.lgs. n. 286/1998, dal canto suo, dispone che si “applicano le disposizioni previste dai commi 3-quinquies, 4, 4-bis e 4-ter dell’articolo 12” del d.lgs. n. 286/1998 le quali prevedono rispettivamente quanto segue: a) “Per i delitti previsti dai commi precedenti le pene sono diminuite fino alla metà nei confronti dell’imputato che si adopera per evitare che l’attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, aiutando concretamente l’autorità di polizia o l’autorità giudiziaria nella raccolta di elementi di prova decisivi per la ricostruzione dei fatti, per l’individuazione o la cattura di uno o più autori di reati e per la sottrazione di risorse rilevanti alla consumazione dei delitti”; b) “Nei casi previsti dai commi 1 e 3 è obbligatorio l’arresto in flagranza”; c) “Quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati previsti dal comma 3, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari”; d) “Nei casi previsti dai commi 1 e 3 è sempre disposta la confisca del mezzo di trasporto utilizzato per commettere il reato, anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti”.

Infine, al comma sesto è stabilito che, fermo “quanto disposto dall’articolo 6 del codice penale[3], se la condotta è diretta a procurare l’ingresso illegale nel territorio dello Stato, il reato è punito secondo la legge italiana anche quando la morte o le lesioni si verificano al di fuori di tale territorio”.