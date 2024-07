Abbandono di animali: sequestro preventivo per condizioni igienico-sanitarie precarie

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 30369 del 24 luglio 2024, ha chiarito che, in tema di abbandono di animali, il sequestro preventivo può essere disposto anche in presenza di condizioni igienico-sanitarie incompatibili.



Corte di Cassazione – Sez. III Pen. – Sent. n. 30369 del 24/07/2024



1. I fatti

Il Gip del Tribunale di Vicenza ha confermato il decreto di sequestro preventivo avente ad oggetto tre cani di proprietà della ricorrente, in ordine alla contravvenzione di cui all’art. 727, comma 2, cod. pen., in quanto detenuti in condizioni incompatibili con le esigenze minime, in condizioni di abbandono, scarsa igiene, incuria nella somministrazione dell’acqua e nella cura delle malattie.

Avverso tale ordinanza, è stato proposto ricorso per Cassazione deducendo violazione di legge in ordine all’applicazione della fattispecie incriminatrice rappresentando che non è stata acquisita, presso gli uffici della Procura della Repubblica, né successivamente valutata la relazione del medico veterinario presente al momento del sequestro. Ad avviso della difesa, tale relazione è rilevante in quanto descrive lo stato di salute degli animali a nulla rilevando lo stato dei luoghi.

2. Abbandono di animali e condizioni igienico-sanitarie precarie: l’analisi della Cassazione

La Corte di Cassazione, nell’analizzare il ricorso, osserva che il Gip del Tribunale di Vicenza ha ritenuto sussistente il fumus commissi delicti del reato di cui all’art. 727 cod. pen. essendo stato accertato dai militari intervenuti sul posto uno stato di sporcizia e di sostanziale abbandono in cui si trovavano i cani di proprietà dell’indagata, detenuti in condizioni non compatibili con le esigenze minime che devono essere assicurate agli animali domestici.

Nello specifico, dagli accessi dei militari risulta che la detenzione degli animali era in un contesto caratterizzato da precaria igiene, deiezioni diffuse non rimosse, cibo sparso sul terreno, incuria nella somministrazione dell’acqua e che questi erano lasciati soli per molte ore in spazi angusti e pieni di rifiuti.

Al riguardo, la Suprema Corte riprende un consolidato principio di diritto secondo il quale, ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 727 cod. pen., “la detenzione di animali in condizioni produttive di gravi sofferenze consiste non solo in quella che può determinare un vero e proprio processo patologico dell’animale, ma anche in quella che produce meri patimenti, in quanto non è necessaria la ricorrenza di situazioni quali la malnutrizione e il pessimo stato di salute degli animali, ma rilevano tutte quelle condotte che incidono sulla sensibilità psico-fisica dell’animale, procurando dolore e afflizione, compresi comportamenti colposi di abbandono e incuria“.

Per ciò che riguarda il secondo motivo, invece, la Corte richiama l’annotazione di Polizia giudiziaria e la relazione dell’Enpa secondo cui era presente una grave situazione igienico sanitaria e di salute degli animali malati e in condizioni incompatibili con la loro natura.