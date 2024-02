Pubblicità occulta a Sanremo 2023: il Tar conferma la sanzione

È legittima l’applicazione alla Rai della sanzione, da parte dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, per pubblicità occulta a Istagram durante il festival di Sanremo: non è possibile negare la natura promozionale del messaggio separando l’obiettivo editoriale, identificato nell’aumento del numero dei telespettatori, dall’effetto promozionale, mascherato al pubblico, che ha assicurato sia alla Rai sia al social Instagram una vicendevole utilità, legata alle finalità tipiche della pubblicità televisiva. Lo ha stabilito il TAR Lazio, Sezione IV, nella Sentenza del 06 febbraio 2024, n. 2255.



1. Il ricorso

La RAI ha adito il Tar per ottenere la dichiarazione di nullità, l’annullamento o la disapplicazione di una delibera adottata dall’AGCOM il 15 giugno 2023, chiedendo, in ogni caso, la revoca della sanzione pecuniaria di € 175.143,00 irrogata o, in subordine, la riduzione della predetta sanzione, con conseguente condanna dell’Autorità alla restituzione delle somme pagate dalla Rai, maggiorate della svalutazione e degli interessi legali dal giorno del pagamento sino all’effettiva restituzione.

2. L’accertamento delle violazioni

Nell’ambito dell’attività di vigilanza svolta dall’AGCOM mediante il monitoraggio della programmazione televisiva è stata inoltrata alla Rai, nel febbraio 2023, un’apposita richiesta di documenti e di informazioni su accordi di committenza intercorsi tra alcuni brand e codesta concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, nonché su accordi contrattuali di qualsiasi natura tra la Rai e la sig.ra Chiara Ferragni e il sig. Amedeo Sebastiani, in arte “Amadeus”, che contemplino la partecipazione di questi ultimi” al 73° Festival di Sanremo).

In esito all’esame di tali documenti è stata accertata, contestata e notificata, in data 22 marzo 2023, la presunta violazione delle disposizioni normative, di cui agli artt. 43, comma 1, lett. a), d.lgs. 208/21, 48, comma 3, lett. d), d.lgs. 208/21 e 13, comma 3, d.m. 581/93 da parte della RAI, dal 7 all’11 febbraio 2023, nel corso della messa in onda dei programmi televisivi sul 73˚ Festival della Canzone Italiana di Sanremo. E’ stato contestato che nel corso del 73° Festival “i telespettatori non sono stati chiaramente informati dell’inserimento di prodotti tramite l’apposita identificazione alla ripresa del programma televisivo stesso dopo l’interruzione pubblicitaria, e ciò in 10 episodi specificamente indicati“. Inoltre, è stata contestata la violazione dell’art. 43, comma 1, lett. a) del d.lgs. 208/2021 e dell’art. 13, comma 3 del DM 581/1993 sul presupposto che nel corso della trasmissione della puntata dei giorni 7, 8 e 9 febbraio 2023 del 73° Festival e del programma “Sanremo Start”, “le reiterate, insistite citazioni verbali e apparizioni visive del servizio e dello specifico profilo Instagram associato a un personaggio reale, conduttore del programma televisivo, hanno integrato la messa in onda di una vera e propria comunicazione commerciale audiovisiva occulta a favore del predetto social network“.

3. La questione “Instagram”

La natura promozionale del messaggio è stata contestata dalla RAI, secondo la quale la scelta di eleggere Instagram e nessun altro social – a strumento di moltiplicazione del numero di telespettatori (il predetto social, nel corso dell’audizione del 30.5.2023 è stato, infatti, definito “ il più efficace tra quelli selezionati (es. Facebook e Twitter) per raggiungere il target obiettivo dei 15-24enni)” sarebbe stata avulsa da un fine (o da una ricaduta di carattere) pubblicitario, iscrivendosi, tale opzione, nel più generale obiettivo – che, per paradosso, sarebbe stato evidenziato, a dire della RAI, dai vertici di AGCOM nel corso di un’audizione innanzi alla Commissione parlamentare di indirizzo e di vigilanza sulla Rai in data 1.8.2023 – di “aggiornare la missione di servizio pubblico nel nuovo contesto digitale”, in particolare “avvicinando il pubblico più anziano ai nuovi strumenti tecnologici, e abituandolo alle nuove modalità di fruizione del prodotto televisivo”. La scelta di eleggere Instagram, in sostanza, avrebbe risposto ad un obiettivo squisitamente editoriale (l’ampliamento della platea degli spettatori) e privo di finalità, direttamente o indirettamente, commerciali.

4. La riduzione della sanzione per la promozione Regione Liguria

Il Tar, tuttavia, ha ritenuto fondati il terzo e il nono motivo, con cui è stata censurata l’irrogazione della sanzione per violazione dell’art. 48, c. 3, lett. d) del d.lgs. 208/2021 relativamente al mancato inserimento dell’evidenza grafica pubblicitaria in 10 episodi complessivi, 5 dei quali riguardanti le “cartoline” per la promozione della Regione Liguria, oggetto di effettiva sanzione. Il Collegio ha infatti accolto il motivo relativamente alla contestazione circa la promozione, ritenuta illegittima, della Regione Liguria. Ciò ha comportato l’annullamento della sanzione di €. 51.645,00. Con riguardo alla quantificazione della sanzione la RAI non ha censurato l’applicazione del criterio del cumulo giuridico, piuttosto deducendo la violazione dell’art. 11 della legge 689/1981(“nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo e nell’applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo alla gravità della violazione, all’opera svolta dall’agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche”).