Sanremo e diritto: che tipo di diritti sono presenti al Festival?

Il diritto è ovunque, anche al celeberrimo Festival di Sanremo: vediamo quali sono i tipi di diritto ivi presenti. Per approfondire la tematica sul diritto d’autore, si consiglia il seguente volume il quale si configura come lo strumento più completo per la risoluzione delle problematiche riguardanti il diritto d’autore e i diritti connessi: Il nuovo diritto d’autore

1. Diritto d’autore



Il primo diritto che viene in mente pensando al Festival di Sanremo è sicuramente il diritto d’autore, la cui legge di riferimento è la n. 633/1941 (“Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio“) che riprende disposizioni presenti anche nel codice civile, ampliandone lo spettro di applicazione.

Tale diritto è posto a tutela della creatività e sussiste in tutti gli ambiti in cui venga creata qualsiasi opera.

In generale, “formano oggetto del diritto di autore le opere dell’ingegno di carattere creativo che appartengono alle scienze, alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro e alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione“.

Questo elenco, comunque, non riveste carattere tassativo, bensì esemplificativo, potendo essere esteso a qualunque opera dell’ingegno che abbia le caratteristiche non di una semplice idea, ma di una concretizzazione della stessa attraverso la sua realizzazione.

Inoltre, il titolo originario dell’acquisto del diritto d’autore è costituito dalla creazione dell’opera, quale particolare espressione del lavoro intellettuale.

Essendone effettivamente proprietario, l’autore ha il diritto esclusivo di pubblicare l’opera e di utilizzarla economicamente in ogni forma e modo, nei limiti e per gli effetti fissati dalla legge.

Chiunque si appropri (totalmente o parzialmente) di un’opera altrui, commette il reato di plagio, previsto e punito dall’art. 171 della legge 633/1941 cit.

Questo prevede la multa da euro 51 a euro 2.065 per chiunque:

riproduce, trascrive recita in pubblico, diffonde, vende o mette in vendita o pone altrimenti in commercio un’opera altrui o ne rivela il contenuto prima che sia reso pubblico, o introduce e mette in circolazione nel regno esemplari prodotti all’estero contrariamente alla legge italiana;

mette a disposizione pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un’opera dell’ingegno protetta, o parte di essa;

rappresenta, esegue o recita in pubblico o diffonde con o senza variazioni od aggiunte, una opera altrui adatta a pubblico spettacolo od una composizione musicale. La rappresentazione o esecuzione comprende la proiezione pubblica dell’opera cinematografica, l’esecuzione in pubblico delle composizioni musicali inserite nelle opere cinematografiche e la radiodiffusione mediante altoparlante azionato in pubblico;

compie i fatti indicati nelle precedenti lettere mediante una delle forme di elaborazione previste da questa legge;

riproduce un numero di esemplari o esegue o rappresenta un numero di esecuzioni o di rappresentazioni maggiore di quello che aveva il diritto rispettivamente di produrre o di rappresentare;

in violazione dell’art. 79 ritrasmette su filo o per radio o registra in dischi fonografici o altri apparecchi analoghi le trasmissioni o ritrasmissioni radiofoniche o smercia i dischi fonografici o altri apparecchi indebitamente registrati.

Inoltre, chiunque commette la violazione di cui al primo comma, lettera a-bis), è ammesso a pagare, prima dell’apertura del dibattimento, ovvero prima dell’emissione del decreto penale di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo della pena stabilita dal primo comma per il reato commesso, oltre le spese del procedimento. Il pagamento estingue il reato.

La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a euro 516 se i reati di cui sopra sono commessi sopra un’opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell’opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell’opera medesima, qualora ne risulti offesa all’onore od alla reputazione dell’autore.

Per approfondire la tematica sul diritto d’autore, si consiglia il seguente volume il quale si configura come lo strumento più completo per la risoluzione delle problematiche riguardanti il diritto d’autore e i diritti connessi: