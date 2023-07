Diritto d’autore online: novità (penali) della l.93/2023

È stata pubblicata il 24 luglio del 2023 sulla Gazzetta ufficiale la legge, 14 luglio 2023, n. 93, intitolata “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d’autore mediante le reti di comunicazione elettronica”.

Ebbene, in questa normativa, il legislatore ha previsto delle misure, anche di natura penale, volte a contrastare siffatto fenomeno criminale.

In particolare, proprio per quanto attiene l’ambito penale, l’art. 3 di questa legge ha provveduto a modificare la norma incriminatrice preveduta dall’articolio171-ter della legge n. 633/1941, nonché ad emendare l’art. 131-bis cod. pen. che, come è noto, prevede la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.

Orbene, scopo del presente scritto è quello di vedere in cosa consistono siffatte modificazioni.

1. La modifica apportata all’art. 171-ter della legge n. 633/1941

L’art. 3, co. 1, legge n. 93/2023 è intervenuto sull’art. 171-ter della legge, 22/04/1941, n. 633 nei seguenti termini: “Al comma 1 dell’articolo 171-ter della legge 22 aprile 1941, n.633, è aggiunta, in fine, la seguente lettera: «h-bis) abusivamente, anche con le modalità indicate al comma 1 dell’articolo 85-bis del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, esegue la fissazione su supporto digitale, audio, video o audiovideo, in tutto o in parte, di un’opera cinematografica, audiovisiva o editoriale ovvero effettua la riproduzione, l’esecuzione o la comunicazione al pubblico della fissazione abusivamente eseguita»”.

Dunque, per effetto di codesto innesto legislativo, è adesso stabilito che è punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da cinque a trenta milioni di lire chiunque a fini di lucro, abusivamente, anche con le modalità indicate al comma 1 dell’articolo 85-bis del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (ossia: mediante l’introduzione, l’installazione o comunque l’utilizzo abusivo nei luoghi di pubblico spettacolo, di dispositivi od apparati che consentono la registrazione, la riproduzione, la trasmissione o comunque la fissazione su supporto audio, video od audiovideo, in tutto od in parte, delle opere dell’ingegno che vengono ivi realizzate o diffuse) esegue la fissazione su supporto digitale, audio, video o audiovideo, in tutto o in parte, di un’opera cinematografica, audiovisiva o editoriale ovvero effettua la riproduzione, l’esecuzione o la comunicazione al pubblico della fissazione abusivamente eseguita.

2. La modifica apportata all’art. 131-bis cod. pen.

L’art. 3, co. 2, legge n. 93/2023, a sua volta, è intervenuto sull’art. 131-bis cod. pen. nel seguente modo: “Dopo il numero 4) del terzo comma dell’articolo 131-bis del codice penale è aggiunto il seguente: «4-bis) per i delitti previsti dalla sezione II del capo III del titolo III della legge 22 aprile 1941 n. 633, salvo che per i delitti di cui all’articolo 171 della medesima legge».”.

Quindi, per effetto di questo precetto normativo, l’offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità quando si procede per i delitti previsti dalla sezione II del capo III del titolo III della legge 22 aprile 1941 n. 633, salvo che per i delitti di cui all’articolo 171 della medesima legge[1].

Di conseguenza, per gli illeciti penali previsti dalla legge n. 633 del 1941 (dall’art. 171-bis in poi) non può essere riconosciuta la causa di non punibilità preveduta dall’art. 131-bis cod. pen..

