Il reato di diffamazione commesso dal singolo condomino

Il reato di diffamazione punito dall'articolo 595 c.p., attiene alla tutela del bene giuridico della reputazione, intesa in senso oggettivo come la considerazione personale di cui ognuno può pretendere di godere nella società civile. I presupposti del reato sono l'assenza dell'offeso, consistente nell'impossibilità che la persona offesa percepisca direttamente l'addebito diffamatorio; l'offesa alla reputazione; la presenza di almeno due persone in grado di percepire le parole diffamatorie (esclusi il soggetto agente e la persona offesa). Il colpevole è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a € 1.032,00. Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a € 2.065,00. Se l'offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a € 516,00. Si noti che non è di ostacolo all'integrazione del reato di diffamazione l'assenza di indicazione nominativa del soggetto la cui reputazione è lesa, qualora lo stesso sia individuabile, sia pure da parte di un numero limitato di persone, attraverso gli elementi della fattispecie concreta, quali la natura e la portata dell'offesa, le circostanze narrate, oggettive e soggettive e i riferimenti personali e temporali (Cass. pen., sez. V, 26/11/2019, n. 48058).

1. Reato di diffamazione commesso da un condomino nei confronti di altro condomino

Le espressioni ingiuriose prive di giustificazione e caratterizzate dalla loro gratuità nei confronti della persona offesa devono essere considerate come illecite, tanto da configurare indiscutibilmente il reato di diffamazione. Tale considerazione vale certamente per il condomino che invia una missiva ad altro partecipante al condominio (e all'amministratore del condominio), accusandolo di aver "occupato abusivamente un sottotetto del condominio", attraverso "una serie di atti illegittimi, falsi e nulli, in spregio alle più normali regole della giustizia" e ribadendo le medesime accuse, in occasione in una riunione assembleare (Cass. pen., sez I, 23/03/2020, n. 10505).

2. Reato di diffamazione commesso da un condomino nei confronti dell’amministratore

Commette il reato di diffamazione il condomino che, durante una riunione condominiale, diffonde uno scritto nel quale afferma che il consuntivo è palesementefalso, continuando ad accusare l’amministratore nei giorni successivi all’assemblea, telefonando agli altri condomini. Affermare che il bilancio consuntivo condominiale è falso costituisce un evidente attacco ad personam nei riguardi del soggetto incaricato della redazione del suddetto strumento contabile e cioè l’amministratore condominiale (Cass. pen., sez. V, 22/01/2018, n. 2627). Più recentemente è stato ritenuto colpevole per il reato in questione un condomino che mediante missiva diffusa a terzi ha leso la reputazione dell’amministratore accusandolo, esplicitamente o in maniera insinuante, di aver gestito le risorse condominiali nel proprio interesse o di non meglio precisati terzi (Cass. pen., sez. V., 05/01/2021, n. 147).



