La Cassazione sul discrimine tra critica legittima e diffamazione

La Cassazione ha stabilito che la parola “pezzente” proferita nel corso di un processo in circostanze peculiari da una delle parti in causa non lede la reputazione altrui.



Per approfondimenti si consiglia il seguente volume, il quale rappresenta un valido strumento operativo di ausilio per il Professionista: Formulario annotato del processo penale

1. La vicenda

La decisione della Cassazione scaturisce dal ricorso presentato da un uomo avverso la sentenza del Tribunale di Gela, che in sede di appello aveva confermato le statuizioni del Giudice di Pace circa la penale responsabilità dell’imputato in ordine al reato di diffamazione, per aver proferito nel corso di un’udienza di un processo civile, in presenza di più persone, in danno della persona offesa costituitasi parte civile nel processo penale, la parola “pezzente”.

Il ricorrente, nell’articolare la propria censura dinanzi al Supremo collegio con unico motivo, ha lamentato in tale sede l’erronea applicazione dell’art. 595 c.p. alla stregua di quanto previsto dall’art. 606, comma 1 lett. b) ed e) c.p.p., giacché il termine usato dal stesso ricorrente, al lume dei precedenti giurisprudenziali in merito, non avrebbe un effetto diffamatorio tale da configurare la fattispecie di cui all’art. 595 c.p. Peraltro, nel caso di specie sarebbe mancata la prova del dolo generico, in quanto l’intento dell’imputato sarebbe stato soltanto quello di manifestare una critica permessa dal contesto.

Per approfondimenti si consiglia il seguente volume, il quale rappresenta un valido strumento operativo di ausilio per il Professionista:

Corte di Cassazione – Sez. V Pen. – Sent. n. 25026 del 25/06/2024 Cass.-pen.-sez.-V-ud.-3-aprile-2024-dep.-25-giugno-2024-n.-25026.pdf 92 KB Iscriviti alla newsletter per poter scaricare gli allegati Iscriviti Grazie per esserti iscritto alla newsletter. Ora puoi scaricare il tuo contenuto. × Iscriviti alla newsletter Si è verificato un errore durante la tua richiesta. EMAIL Scegli quale newsletter vuoi ricevere Seleziona newsletter DirittoeDiritti Sentenze Settimana Autorizzo l’invio di comunicazioni a scopo commerciale e di marketing nei limiti indicati nell’informativa. Autorizzo Non autorizzo Cliccando su “Iscriviti” dichiari di aver letto e accettato la privacy policy. Iscriviti Iscrizione completata Grazie per esserti iscritto alla newsletter. Seguici sui social



FORMATO CARTACEO Formulario Annotato del Processo Penale Il presente formulario, aggiornato al D.Lgs. 19 marzo 2024, n. 31 (cd. correttivo Cartabia), rappresenta un valido strumento operativo di ausilio per l’Avvocato penalista, oltre che per i Giudici di pace o per gli aspiranti Avvocati, mettendo a loro disposizione tutti gli schemi degli atti difensivi contemplati dal codice di procedura penale, contestualizzati con il relativo quadro normativo di riferimento e corredati dalle più significative pronunce della Corte di Cassazione, oltre che dai più opportuni suggerimenti per una loro migliore redazione.La struttura del volume, divisa per sezioni seguendo sostanzialmente l’impianto del codice di procedura penale, consente la rapida individuazione degli atti correlati alle diverse fasi processuali: Giurisdizione e competenza – Giudice – Pubblico ministero – Parte civile – Responsabile civile – Civilmente obbligato – Persona offesa – Enti e associazioni – Difensore – Gli atti – Le notificazioni – Le prove – Misure cautelari personali – Riparazione per ingiusta detenzione – Misure cautelari reali – Arresto in flagranza e fermo – Indagini difensive e investigazioni difensive – Incidente probatorio – Chiusura delle indagini – Udienza preliminare – Procedimenti speciali – Giudizio – Procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica – Appello – Ricorso per cassazione – Revisione – Riparazione per errore giudiziario – Esecuzione – Rapporti giurisdizionali con le autorità straniere.Specifiche sezioni, infine, sono state dedicate al Patrocinio a spese dello stato, alle Misure cautelari nei confronti degli enti (D.Lgs. n. 231 del 2001) ed al Processo penale davanti al Giudice di pace (D.Lgs. n. 274 del 2000).L’opera è corredata da un’utilissima appendice, contenente schemi riepilogativi e riferimenti normativi in grado di rendere maggiormente agevole l’attività del legale.Valerio de GioiaConsigliere della Corte di Appello di Roma.Paolo Emilio De SimoneMagistrato presso il Tribunale di Roma. Valerio De Gioia, Paolo Emilio De Simone | Maggioli Editore 2024 89.30 € Scopri di più

2. La questione giuridica: discrimine tra critica legittima e diffamazione

La questione al vaglio della Corte di Cassazione verte sulla configurabilità o meno del reato di diffamazione alla luce del principio di offensività in concreto, da intendersi quale criterio orientativo-interpretativo di matrice costituzionale a disposizione del giudice, che consente di selezionare tutte quelle condotte potenzialmente o concretamente lesive del bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice.

A questo proposito, i giudici di Piazza Cavour nel circoscrivere la portata applicativa del fattispecie criminosa di diffamazione posta a tuteladella reputazione,da intendersi “come la considerazione personale di cui ogni soggetto può pretendere di godere nella società civile”, hanno richiamato quel consolidato orientamento giurisprudenziale che in subiecta materia richiede che “la condotta astrattamente conforme al tipo possieda attitudine offensiva, nel senso che, in relazione alle concrete circostanze del fatto, risulti suscettibile di diffusione e di pregiudizio della stima e del rispetto di cui ogni consociato è meritevole nel contesto di riferimento” (cfr. sez. 5, n. 5654 del 19/10/2012; sez.5, n. 34178 del 10/02/2015, Rv. 264982; sez.5, n. 22598 del 25/02/2010, Siggia, Rv. 247352; in motivazione, sez. 5, n. 37383 del 16/06/2011, Benetton, Rv. 251517).

Una ricostruzione siffatta, decisiva per pervenire ad una prognosi di colpevolezza in capo al soggetto agente, non è riscontrabile nella vicenda in commento, giacché il ricorrente ha pronunciato la parola incriminata nei confronti della controparte in modo del tutto estemporaneo ed impulsivo, al di fuori di un più ampio e articolato contesto dialogico.