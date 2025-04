Grave inadempimento nei lavori del Superbonus: risarcimento ridotto per concorso di colpa

Lavori Superbonus e grave inadempimento dell’impresa incaricata: la pretesa risarcitoria è ridotta per il concorso di colpa del condominio. Per un supporto ai professionisti che si trovano ad affrontare ipotesi di contenzioso in materia di bonus edilizi ed in particolare di Superbonus 110% consigliamo il volume “Come gestire il contenzioso dei bonus edilizi -Guida pratica con 110 casi risolti”.

riferimenti normativi: art. 1227 c.c.;

precedenti giurisprudenziali: App. Firenze, Sentenza del 21/11/2022 n. 2593

1. La vicenda: il grave inadempimento nei lavori del Superbonus

Il condominio in questione, con contratto di appalto sottoscritto il 20 settembre 2022, ha avviato lavori di riqualificazione energetica per poter usufruire dei bonus fiscali, nello specifico il Superbonus 110% e il Bonus edilizia 50%. Nel contratto, l’appaltatore ha dichiarato di essere pienamente consapevole dei termini prescritti dalla legge per l’esecuzione delle opere previste, confermando di essere in grado di completare i lavori entro i termini stabiliti, salvo cause di forza maggiore. Il contratto di appalto sottoscritto dal condominio prevedeva, all’art. 12, che le opere dovessero essere completate entro e non oltre il primo dicembre 2023. Inoltre, le parti avevano concordato espressamente che “il rispetto dei termini contrattuali costituisce interesse imprescindibile per le parti“, in considerazione delle tempistiche stabilite dalla legge per l’ottenimento dei benefici fiscali legati ai lavori di riqualificazione energetica, come il Superbonus 110% e il Bonus edilizia 50%.

Tuttavia, nel corso dell’anno 2022, i lavori non erano stati avviati, né erano stati collocati i necessari ponteggi per iniziare le opere. Questa situazione non era variata nemmeno all’inizio del 2023, e così, il 16 febbraio 2023, l’amministratore del condominio aveva inviato un sollecito tramite comunicazione PEC, richiamando l’appaltatore sull’urgente necessità di rispettare i termini contrattuali e di avviare tempestivamente i lavori. Successivamente l’impresa aveva proposto di procedere ad una modifica contrattuale, che era stata rifiutata.

A fronte di tale rifiuto l’appaltatrice, con PEC del 24.3.2023, aveva comunicato che non sarebbe stata in grado di dare inizio ai lavori. L’assemblea condominiale aveva inviato diffida ad adempiere alla controparte; tuttavia, a causa del mancato inizio dei lavori e dell’inutile decorso del termine concesso, con ulteriore PEC (del 21.11.2023) l’amministratore ha comunicato l’intervenuta risoluzione di diritto del contratto ai sensi degli artt. 1454 e 1662 c.c.

Il condominio si era rivolto al Tribunale chiedendo che fosse accertata la risoluzione del contratto di appalto per grave inadempimento della convenuta e che l’impresa fosse condannata al risarcimento dei danni subiti ammontanti (30% dell’importo dei lavori di efficientamento energetico appaltati). Del resto, con decorrenza dal 2024, il Legislatore aveva previsto la possibilità di accedere alla minore detrazione, pari al 70% (anziché 110 %), per gli interventi di riqualificazione energetica.

Il convenuto si è difeso sostenendo che il “blocco delle cessioni” dei crediti d’imposta legati agli incentivi fiscali per la riqualificazione energetica (DL n. 11/2023), non aveva consentito l’esecuzione dei lavori concordati. L’impresa ha quindi sostenuto di non aver commesso alcun inadempimento, in quanto l’impossibilità di completare i lavori non dipendeva da una sua negligenza o inadempimento diretto, ma piuttosto dalle modifiche normative. Per un supporto ai professionisti che si trovano ad affrontare ipotesi di contenzioso in materia di bonus edilizi ed in particolare di Superbonus 110% consigliamo il volume “Come gestire il contenzioso dei bonus edilizi -Guida pratica con 110 casi risolti”.

2. La questione

È legittimo il comportamento dell’impresa appaltatrice che ha sostenuto la tesi della prestazione impossibile per condizioni atmosferiche, provvedimenti dell’autorità (nazionale, regionale, comunale), emergenza sanitaria da Covid-19?

3. La soluzione: concorso di colpa nell’inadempimento con il condominio

Il Tribunale ha dato ragione al condominio. Secondo il giudice ligure il contratto di appalto stipulato tra il condominio e l’appaltatore non prevedeva che l’esecuzione dei lavori fosse subordinata alla realizzazione dell’operazione di cessione del credito d’imposta o che l’impresa avesse la possibilità di recedere dal contratto in caso di difficoltà legate al blocco delle cessioni. Pertanto, a parere del Tribunale, l’appaltatore, pur trovandosi di fronte a circostanze difficili come la sospensione della cessione del credito d’imposta, avrebbe dovuto comunque rispettare il termine stabilito per l’ultimazione dei lavori o almeno adattare il cronoprogramma per completare le opere in tempo per consentire al condominio di beneficiare dei bonus fiscali.

Del resto il Tribunale ha notato che il condominio, pur a fronte dell’assoluta inerzia della controparte, non si è in alcun modo attivato per sollecitarne l’esecuzione. Inoltre ha evidenziato che sebbene l’impresa già il 27.2.2023 avesse comunicato la propria impossibilità di eseguire i lavori, solo dopo circa 8 mesi il committente ha inviato una diffida ad adempiere. Di conseguenza, il giudice ligure ha riconosciuto che il danno subito dal condominio è stato pari al 30% dell’importo dei lavori di efficientamento energetico appaltati, somma da integrare con l’importo relativo all’attività di progettazione per la riqualificazione energetica. Tuttavia, a causa del concorso di colpa ex art. 1227 c.c. da parte dell’attore, il danno è stato ridotto di un terzo.



