Superbonus: i progettisti dei lavori vengono pagati solo se viene fruito?

Lo studio professionale che ha svolto attività di progettazione per lavori agevolabili con Superbonus per conto di un condominio deve essere pagato solo in caso di fruizione del beneficio fiscale da parte dei condomini?

riferimenti normativi: art. 1123 c.c.; 1136 c.c.;

precedenti giurisprudenziali: Trib. Monza, Sentenza del 28/12/2024, n. 3106

1. La vicenda: la progettazione dei lavori effettuabili con beneficio del Superbonus

Un'associazione professionale, in persona degli associati e legali rappresentanti, chiedeva ed otteneva un decreto ingiuntivo nei confronti di un condominio per conseguire una somma a titolo di corrispettivo dell'attività di "progettazione di interventi di efficientamento energetico dell'edificio richiesti dall'assemblea condominiale di data 14 aprile 2022 nell'ambito della l. 77/2020, art. 119 e art. 12 s-m-i /Superbonus 110%". Il condominio si opponeva al decreto ingiuntivo, facendo presente che l'assemblea straordinaria del 14 aprile 2022 aveva deliberato di commissionare al detto studio la progettazione dei lavori di cappotto e centrale termica, dietro corrispettivo pari al 5-6 % del complessivo costo dei lavori, sul presupposto che la ristrutturazione fosse effettuabile con il beneficio fiscale del bonus 110%; l'opponente lamentava che controparte non aveva mai provveduto alla materiale consegna del progetto (oltretutto subordinandola al pagamento del corrispettivo) e si era limitata a esibirlo "informalmente" al precedente amministratore, nonché a trasmetterlo "in sede di validazione della parcella", con la conseguenza che non era stata provata l'effettiva esecuzione della prestazione commissionata; inoltre notava che il corrispettivo del 5-6% era stato pattuito sul presupposto che il condominio potesse usufruire delle agevolazioni fiscali. L'opponente pretendeva perciò la revoca del decreto ingiuntivo. Lo studio professionale associato chiedeva la conferma del decreto e il pagamento dell'importo ingiunto, oltre ad ulteriori spese tecniche e amministrative. L'associazione professionale sosteneva che il pagamento del compenso non era stato condizionato alla fruizione del superbonus 110%. Inoltre osservava che gli elaborati tecnici erano stati predisposti e comunicati al condominio a partire da luglio 2022, ma non vi erano state risposte, poiché il condominio era impegnato nella ricerca di cessionari del credito fiscale. In ogni caso lo stesso studio osservava che il progetto era stato illustrato in assemblea e depositato presso l'Ordine degli Ingegneri. Infine sottolineava che il condominio si era impegnato a pagare il compenso pattuito indipendentemente dall'esecuzione dei lavori o dalla fruizione del Superbonus.

2. La questione

La corresponsione dell’onorario ad uno studio di progettazione per opere condominiali agevolabili con Superbonus è dovuta indipendentemente dall’effettiva fruizione del detto beneficio fiscale?

3. La soluzione

Il Tribunale ha riconosciuto il diritto dello studio professionale al compenso. Secondo lo stesso giudice, l’esame dei documenti depositati in atti (verbali, messaggi di posta elettronica, ecc.), valutati congiuntamente e in modo coordinato, ha evidenziato in termini sufficientemente chiari e univoci sia il conferimento dell’incarico da parte del condominio allo studio professionale per l’attività di studio e progettazione dei lavori di cappotto e centrale termica (ossia interventi di efficientamento energetico menzionati nel ricorso monitorio), sia la pattuizione del relativo corrispettivo, fissato in una misura pari al 5-6% del costo complessivo dei lavori in questione. Il Tribunale ha osservato che nel verbale assembleare dell’assemblea del 14 aprile 2022 era stato previsto che, se i lavori non fossero stati eseguiti, “la spesa di progettazione” sarebbe stata “pagata in base ai millesimi di proprietà”. A parere del Tribunale, quindi, la corresponsione dell’onorario allo studio professionale non è stato subordinato all’effettiva fruizione del detto beneficio fiscale. Il condominio è stato condannato a pagare allo studio professionale il compenso, rideterminato dal decidente sulla base delle indicazioni del verbale assembleare e di una mail dell’associazione professionale.



