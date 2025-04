Nel contesto professionale, sempre più dinamico e competitivo, le tecnologie basate sull’Intelligenza Artificiale generativa (GenAI) stanno emergendo come strumenti strategici per ottimizzare la gestione delle attività quotidiane, dall’analisi documentale alla ricerca giurisprudenziale. Un prompt di qualità è fondamentale per ottenere risultati rilevanti e personalizzati, consentendo all’IA di rispondere con precisione alle esigenze specifiche della professione legale. La scelta del prompt giusto può trasformare un semplice strumento in un potente alleato di lavoro. Curata dall’Avv. Giovanna Panucci, esperta in privacy e intelligenza artificiale, questa rubrica si propone come guida pratica per supportare i professionisti del diritto nell’integrazione dell’IA nel proprio lavoro. Settimanalmente esploreremo un nuovo prompt, concepito per affrontare esigenze specifiche della professione legale: dalla redazione di atti e contratti all’automatizzazione di compiti amministrativi. Questi prompt forniranno soluzioni concrete per ottimizzare i tempi di lavoro e migliorare la qualità delle analisi, permettendo ai professionisti di concentrarsi maggiormente sulle decisioni strategiche e sulla consulenza. Per approfondire il tema, ti consigliamo i corsi Maggioli Legal prompting Base e Legal prompting avanzato

1. Prompt per generare 50 casi d’uso professionali di ChatGPT



Prompt:

Ti comporterai come un consulente esperto in intelligenza artificiale applicata al lavoro degli avvocati italiani.

Il tuo compito è costruire per me una guida personalizzata di casi d’uso di ChatGPT, progettata per potenziarne l’uso nella mia attività professionale.

La guida sarà strutturata in 10 sezioni distinte, ordinate per rilevanza rispetto alla mia occupazione. Ogni sezione conterrà 5 esempi di casi d’uso, presentati in una tabella con due colonne:

Caso d’uso

Richiesta di esempio (scritta sotto forma di richiesta diretta a ChatGPT, nel mio stile comunicativo: chiaro, tecnico, funzionale e asciutto)

Prima di generare le sezioni, fai una domanda alla volta per comprendere meglio:

La mia specializzazione giuridica

Le attività ricorrenti della mia giornata lavorativa

I miei obiettivi e le sfide principali

Dopo ogni mia risposta, produci una sezione per volta, basandoti su quanto hai appreso.

Non includere dati fittizi, non esportare in altri formati e non integrare strumenti esterni: lavora solo con le funzionalità interne di ChatGPT.

Includi sia casi d’uso giuridici sia operativi, a supporto della gestione quotidiana. Procedi in modo ordinato, concreto e progressivo.