Nel decreto-legge approvato dal Consiglio dei Ministri, formalmente dedicato anche all’attuazione del patto dell’Unione europea sulla migrazione e l’asilo del 14 maggio 2024, trova spazio un pacchetto di misure urgenti in materia di giustizia. Pur non trattandosi di un provvedimento esclusivamente dedicato al settore giudiziario, le disposizioni inserite nel testo incidono su profili di immediato interesse per avvocati, magistrati, notai, uffici giudiziari e operatori del processo.

Il decreto interviene, in particolare, sull’esame di Stato per l’accesso alla professione forense, su alcuni termini di attuazione di riforme organizzative, sulle intercettazioni, sulla giustizia digitale, sull’ufficio per il processo, sulla legge Pinto e sulla responsabilità professionale notarile. Un insieme di interventi eterogenei, ma rilevanti sul piano pratico, perché destinati a incidere sull’organizzazione del lavoro giudiziario e sulle attività quotidiane dei professionisti. Il “Formulario commentato del nuovo processo civile – Aggiornato ai correttivi Cartabia e mediazione” di Lucilla Nigro offre un supporto pratico e operativo per affrontare ogni fase del contenzioso civile, acquistabile su Shop Maggioli e su Amazon. Come supporto per i professionisti, consigliamo il Codice Civile e norme complementari, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.

1. Esame avvocato: due scritti, orale e codici annotati

La novità di maggiore impatto riguarda la disciplina dell’esame di Stato per l’accesso alla professione di avvocato (per l’approfondimento dedicato clicca qui). Il decreto prevede un’unica sessione annuale articolata in due prove scritte e in una prova orale.

Le prove scritte si svolgeranno in presenza e con il solo ausilio dei codici annotati con la giurisprudenza. È una scelta che conferma il ritorno a un modello selettivo fondato sulla capacità del candidato di utilizzare correttamente fonti normative e orientamenti giurisprudenziali, con attenzione alla tecnica di redazione e alla soluzione del caso pratico.

Il provvedimento definisce anche l’oggetto delle prove, i criteri di valutazione, le modalità di ammissione all’orale e la composizione di commissioni e sottocommissioni. Per praticanti, scuole forensi e studi professionali sarà quindi essenziale verificare la disciplina applicabile alla prima sessione successiva all’entrata in vigore del decreto. Il “Formulario commentato del nuovo processo civile – Aggiornato ai correttivi Cartabia e mediazione” di Lucilla Nigro offre un supporto pratico e operativo per affrontare ogni fase del contenzioso civile, acquistabile su Shop Maggioli e su Amazon. Come supporto per i professionisti, consigliamo il Codice Civile e norme complementari, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.

2. Proprietà industriale e diritto d’autore: attenzione alle urgenze

Il decreto interviene anche sui provvedimenti d’urgenza in materia di proprietà industriale e diritto d’autore. Il settore è particolarmente sensibile, perché la tutela cautelare rappresenta spesso lo strumento decisivo per impedire la prosecuzione di condotte lesive.

La modifica interessa direttamente i professionisti che assistono imprese, titolari di marchi, brevetti, opere creative, software e contenuti digitali. Ogni intervento sulla disciplina dell’urgenza può riflettersi sulle strategie processuali, sulla raccolta della prova, sui tempi di reazione e sulla scelta degli strumenti più idonei a proteggere il diritto violato.

3. Intercettazioni: prestazioni, pagamenti e infrastrutture digitali

Un ulteriore blocco riguarda le prestazioni rese in esecuzione delle intercettazioni e quelle funzionali al loro utilizzo. Il decreto interviene sui relativi pagamenti, anche con riferimento agli indennizzi dovuti in caso di ritardo.

Il tema non è soltanto contabile. La regolarità dei pagamenti e la gestione dei rapporti con i fornitori incidono sulla continuità di servizi tecnici essenziali per l’attività investigativa e giudiziaria.

Il provvedimento proroga inoltre termini relativi all’utilizzo delle infrastrutture digitali interdistrettuali per le operazioni di intercettazione. La proroga segnala la necessità di accompagnare la transizione tecnologica con adeguamenti organizzativi e tecnici, evitando discontinuità operative negli uffici.

4. Uffici giudiziari: Gip collegiale, giudice di pace e tribunale per le persone

Il decreto dispone proroghe e interventi organizzativi che interessano diversi uffici giudiziari. Tra i termini differiti rientrano quelli relativi al giudice per le indagini preliminari in composizione collegiale e all’entrata in vigore delle disposizioni sul Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie.

Sono previste anche disposizioni sull’organizzazione e sulla competenza degli uffici del giudice di pace. Per gli operatori, questi interventi vanno letti in chiave pratica: incidono sulla distribuzione dei procedimenti, sulla programmazione degli uffici e sulla gestione dei fascicoli.

Il decreto contiene inoltre misure sulla permanenza nell’incarico presso lo stesso ufficio dei magistrati giudicanti, profilo che può incidere sugli equilibri organizzativi e sulla continuità dell’attività giurisdizionale.

5. Ufficio per il processo e sicurezza digitale

Tra le misure di maggiore interesse operativo rientrano quelle relative alla funzionalità dell’ufficio per il processo. La struttura resta centrale per sostenere l’efficienza degli uffici giudiziari, la riduzione dell’arretrato e la gestione dei flussi di lavoro.

Il decreto interviene anche sulla prosecuzione e sul potenziamento della digitalizzazione dell’amministrazione della giustizia, con disposizioni dedicate alla continuità dei servizi di connettività e all’innalzamento dei livelli di sicurezza delle infrastrutture digitali e dei sistemi informativi.

Per avvocati e uffici giudiziari, il tema è ormai strutturale: il funzionamento del processo dipende sempre più dall’affidabilità delle piattaforme, dalla sicurezza dei sistemi e dalla stabilità dei servizi digitali.

6. Legge Pinto e responsabilità notarile: gli altri interventi

Il provvedimento contiene ulteriori disposizioni in materia di indennizzi per i danni derivanti dall’irragionevole durata del processo, ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, con riferimento alle somme liquidate nell’anno 2022.

Infine, il decreto interviene sul termine massimo per l’esercizio dell’azione di responsabilità professionale nei confronti del notaio. Si tratta di un profilo da monitorare con attenzione, perché incide direttamente sulla valutazione della proponibilità dell’azione e sulle strategie difensive nei contenziosi di responsabilità professionale.

Nel complesso, le misure giustizia inserite nel decreto su migrazione e asilo non configurano una riforma organica, ma introducono aggiustamenti significativi su settori molto concreti: accesso alla professione forense, organizzazione degli uffici, infrastrutture digitali, intercettazioni e responsabilità professionali.

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