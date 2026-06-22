L’ordinanza n. 20722 del 18 giugno 2026, delle Sezioni Unite della Corte di cassazione, in ambito di disciplinare forense, chiarisce natura dell’illecito deontologico, decorrenza della prescrizione, rapporti tra norme generali e speciali del Codice deontologico. Il “Formulario commentato del nuovo processo civile – Aggiornato ai correttivi Cartabia e mediazione” di Lucilla Nigro offre un supporto pratico e operativo per affrontare ogni fase del contenzioso civile, acquistabile su Shop Maggioli e su Amazon. Come supporto per i professionisti, consigliamo il Codice Civile e norme complementari, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon

Corte di Cassazione -SS.UU.civ.- ordinanza n. 20722 del 18-07-2026 20722.pdf 297 KB Iscriviti alla newsletter per poter scaricare gli allegati Iscriviti Grazie per esserti iscritto alla newsletter. Ora puoi scaricare il tuo contenuto. × Iscriviti alla newsletter Si è verificato un errore durante la tua richiesta. EMAIL Scegli quale newsletter vuoi ricevere Seleziona newsletter DirittoeDiritti Sentenze Settimana Autorizzo l’invio di comunicazioni a scopo commerciale e di marketing nei limiti indicati nell’informativa. Autorizzo Non autorizzo Presto il consenso all’uso dei miei dati per ricevere proposte in linea con i miei interessi. Autorizzo Non autorizzo Cliccando su “Iscriviti” dichiari di aver letto e accettato la privacy policy. Iscriviti Iscrizione completata Grazie per esserti iscritto alla newsletter. Seguici sui social



1. Contesto della vicenda, inadempimento e contenzioso tra colleghi

La controversia origina da un rapporto professionale tra due avvocati, nel quale uno dei due aveva ricevuto assistenza legale nell’ambito di un procedimento penale, senza tuttavia corrispondere integralmente il compenso dovuto. A fronte della richiesta di pagamento, il professionista debitore: ometteva il saldo per un lungo periodo;

proponeva opposizione a decreto ingiuntivo;

contestava l’autenticità della propria firma su una scrittura di riconoscimento del debito, poi invece risultata autentica all’esito di consulenza tecnica. La condotta determinava un contenzioso protrattosi per anni, con un significativo ritardo nella soddisfazione del credito della collega, quantificato in circa sette anni. Il “Formulario commentato del nuovo processo civile – Aggiornato ai correttivi Cartabia e mediazione” di Lucilla Nigro offre un supporto pratico e operativo per affrontare ogni fase del contenzioso civile, acquistabile su Shop Maggioli e su Amazon. Come supporto per i professionisti, consigliamo il Codice Civile e norme complementari, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.

2. Illecito disciplinare e natura permanente della condotta

Tra i profili centrali affrontati emerge la qualificazione dell’illecito disciplinare. Le Sezioni Unite ribadiscono che: l’inadempimento dell’avvocato verso terzi (art. 64 CDF) integra un illecito permanente ,

, la violazione si protrae sino all’adempimento o alla cessazione della condotta, e non si esaurisce nel momento iniziale del comportamento. Il massimo consesso afferma che la condotta dell’avvocato non si limita all’omesso pagamento, bensì si estende: alla resistenza giudiziale pretestuosa;

all’utilizzo di strumenti processuali in modo distorto;

al complessivo atteggiamento volto a ritardare il soddisfacimento del credito. Ne deriva una lettura sostanziale dell’illecito disciplinare, che considera l’intero sviluppo della condotta e i suoi effetti nel tempo.

3. Prescrizione dell’azione disciplinare e “dies a quo”

La pronuncia offre un importante chiarimento in ambito di prescrizione. La Corte conferma che: per gli illeciti permanenti, il termine decorre dalla cessazione della condotta;

nel caso concreto, tale momento coincide con la definizione del giudizio civile e il definitivo accertamento del debito. Per l’effetto, non rileva: né la proposizione dell’opposizione a decreto ingiuntivo;

né i singoli atti difensivi. Il dies a quo è stato individuato nella decisione del giudice di pace che ha rigettato l’opposizione nel 2019, con conseguente rigetto dell’eccezione di prescrizione.

4. Doveri deontologici e abuso del processo

La Corte valorizza il ruolo dei principi generali della deontologia forense, rilevando come la condotta dell’avvocato abbia inciso su: lealtà e correttezza nei rapporti professionali, dignità e decoro della professione, affidamento dei terzi e funzionalità del sistema giudiziario. Particolarmente significativo è il passaggio in cui si chiarisce che l’esercizio del diritto di difesa incontra limiti stringenti per l’avvocato, soprattutto quando si traduce in comportamenti pretestuosi o offensivi. La proposizione di un’opposizione fondata su elementi consapevolmente infondati non rappresenta una scelta difensiva legittima, ma un abuso suscettibile di sanzione disciplinare.

5. Rapporti tra clausola generale e norme specifiche

Altro nodo centrale riguarda il rapporto tra la clausola generale dell’art. 9 CDF e le norme tipizzate (artt. 63 e 64 CDF). La Corte chiarisce che: le norme possono concorrere tra loro;

il principio di specialità non esclude automaticamente l’applicazione della clausola generale;

la stessa condotta può essere valutata sotto più profili deontologici. Nel caso concreto non si trattava di un mero inadempimento, bensì di una condotta complessa e articolata, tale da giustificare la contestuale applicazione delle diverse disposizioni.

6. Elemento soggettivo e responsabilità disciplinare

Sul piano soggettivo, le Sezioni Unite ribadiscono che non è necessaria la consapevolezza dell’illiceità della condotta, ed è sufficiente la volontarietà dell’azione. Inoltre, grava sul professionista una presunzione di colpa per i comportamenti deontologicamente scorretti e l’onere di dimostrare un errore inevitabile o una causa esterna. Nel caso di specie, il giudice disciplinare ha ritenuto sussistente una piena consapevolezza della pretesa creditoria e della infondatezza delle contestazioni.

7. Sanzione disciplinare e limiti del sindacato di legittimità

La Corte sottolinea che: la determinazione della sanzione spetta agli organi disciplinari;

il controllo della Cassazione è limitato a vizi di legittimità. Nel caso concreto, la sanzione della sospensione inizialmente pari a tre anni, poi ridotta a un anno dal CNF, è stata ritenuta congrua alla luce di: gravità della condotta;

durata dell’inadempimento;

offesa arrecata alla professione.

8. Principi di diritto

Dalla decisione emergono alcuni principi: l’inadempimento dell’avvocato verso terzi integra un illecito permanente;

la prescrizione decorre dalla cessazione della condotta e non dal primo atto;

l’uso pretestuoso degli strumenti processuali può assumere rilievo disciplinare;

le norme deontologiche generali e speciali possono concorrere;

la volontarietà dell’azione è sufficiente a integrare la responsabilità disciplinare.

9. Ricadute pratiche

La pronuncia offre indicazioni operative di grande impatto:

1. Gestione dei rapporti tra colleghi

Il pagamento dei compensi e il rispetto degli accordi assumono rilievo non solo civilistico ma anche disciplinare.

2. Uso degli strumenti processuali

L’azione giudiziaria deve essere esercitata in modo coerente con i doveri di lealtà e correttezza.

3. Consapevolezza del rischio disciplinare

Condotte dilatorie o pretestuose possono comportare conseguenze rilevanti anche al di fuori del processo.

10. Conclusione

Con questa ordinanza a Cassazione ribadisce una visione rigorosa della responsabilità disciplinare dell’avvocato, fondata su una lettura sostanziale della condotta e dei suoi effetti. La decisione conferma che il rispetto dei doveri deontologici non si esaurisce nell’attività difensiva, e che l’avvocato è chiamato a mantenere standard elevati di correttezza anche nei rapporti personali e professionali.

Ti interessano questi contenuti?

Salva questa pagina nella tua Area riservata di Diritto.it e riceverai le notifiche per tutte le pubblicazioni in materia. Inoltre, con le nostre Newsletter riceverai settimanalmente tutte le novità normative e giurisprudenziali!

Iscriviti!