Con l’ordinanza n. 19125 dell’11 giugno 2026, la Corte di cassazione affronta alcuni snodi centrali in tema di compensi professionali dell’avvocato, offrendo chiarimenti su forma dell’accordo, limiti alla liquidazione giudiziale e configurabilità del frazionamento del credito. Il “Formulario commentato del nuovo processo civile – Aggiornato ai correttivi Cartabia e mediazione” di Lucilla Nigro offre un supporto pratico e operativo per affrontare ogni fase del contenzioso civile, acquistabile su Shop Maggioli e su Amazon. Come supporto per i professionisti, consigliamo il Codice Civile e norme complementari, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.
Indice
- 1. Contesto della controversia, pluralità di incarichi e frammentazione delle pretese
- 2. Frazionamento del credito, nozione da leggere in chiave funzionale
- 3. Una lettura sistemica
- 4. Forma scritta dell’accordo, da requisito formale a presidio sostanziale
- 5. Continuità normativa e interpretativa
- 6. Accordi tra professionisti e opponibilità al cliente
- 7. Rigore probatorio
- 8. Ruolo del giudice nella liquidazione del compenso
- 9. Il limite delle domande di parte
- 10. Clausola elastica nella domanda, funzione e limiti
- 11. Economia processuale e decisione nel merito
- 12. Principi di diritto
- 13. Ricadute pratiche, gestione del rapporto professionale e strategia processuale
- 14. Conclusione
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1. Contesto della controversia, pluralità di incarichi e frammentazione delle pretese
La vicenda origina dal rapporto professionale intercorso tra un avvocato e una banca, nell’ambito del quale il legale aveva prestato assistenza in una pluralità di procedimenti: arbitrati, giudizi di merito e attività connesse anche alla fase esecutiva. La particolarità della fattispecie risiede nella stratificazione delle attività difensive, distribuite su plurimi giudizi e sedi, e nella conseguente articolazione delle pretese creditorie. Il Tribunale di Milano, investito della domanda, aveva operato una selezione delle richieste:
- dichiarando inammissibile una parte delle pretese;
- riducendo sensibilmente la liquidazione dei compensi residui.
La decisione è stata contestata da ambedue le parti, dando luogo a una complessa fase di legittimità nella quale la Cassazione è chiamata a comporre una pluralità di questioni interconnesse. Il “Formulario commentato del nuovo processo civile – Aggiornato ai correttivi Cartabia e mediazione” di Lucilla Nigro offre un supporto pratico e operativo per affrontare ogni fase del contenzioso civile, acquistabile su Shop Maggioli e su Amazon. Come supporto per i professionisti, consigliamo il Codice Civile e norme complementari, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.
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2. Frazionamento del credito, nozione da leggere in chiave funzionale
Tra gli highlights emerge l’eccezione di abusivo frazionamento del credito, sollevata dalla banca. La Corte coglie l’occasione per ribadire un principio di equilibrio: il frazionamento è illecito solo quando il creditore, pur potendo unificare le proprie pretese, scelga senza giustificazione di moltiplicare le azioni, aggravando la posizione del debitore e il carico giudiziario. La Cassazione chiarisce che figura siffatta non può essere applicata in modo automatico o meramente formale. Nella specie, infatti, i crediti:
- derivano da attività svolte in procedimenti distinti;
- sono incardinati presso uffici giudiziari diversi;
- rispondono a regole di competenza autonome.
In questa prospettiva il frazionamento appare giustificato dalla struttura medesima del sistema processuale, e non può essere qualificato come abusivo.
3. Una lettura sistemica
La decisione valorizza una concezione sostanziale del frazionamento, che impone di guardare non alla mera pluralità di azioni, ma alla loro razionalità complessiva. Ne emerge il principio secondo cui l’unitarietà del rapporto professionale non implica necessariamente l’unitarietà del credito azionabile.
4. Forma scritta dell’accordo, da requisito formale a presidio sostanziale
Il nucleo di maggiore rilievo della pronuncia è rappresentato dalla riaffermazione del principio secondo cui il patto sul compenso tra avvocato e cliente deve essere stipulato per iscritto a pena di nullità. La Corte insiste sulla natura “ad substantiam” di tale requisito, rimarcando come esso risponda a una funzione di tutela e trasparenza.
5. Continuità normativa e interpretativa
Tra i passaggi più significativi emerge il rapporto tra:
- l’art. 2233, comma 3, c.c.;
- la riforma dell’ordinamento forense del 2012.
La Cassazione esclude che la riforma abbia inciso sul requisito della forma scritta, confermandone la piena operatività anche nel sistema vigente. Si tratta di una precisazione di rilievo, perché evita letture “elastiche” che potrebbero rimettere in discussione l’esigenza di certezza nei rapporti professionali.
6. Accordi tra professionisti e opponibilità al cliente
La pronuncia affronta poi un caso concreto particolarmente frequente nella prassi: l’esistenza di convenzioni tariffarie stipulate tra cliente e altro difensore. La Corte chiarisce che tali accordi:
- producono effetti solo tra i soggetti che li hanno sottoscritti;
- non sono automaticamente opponibili ad altri professionisti;
- non possono essere estesi per via interpretativa o presuntiva.
Ne deriva che, anche in presenza di un’organizzazione difensiva condivisa (ad esempio tra colleghi di studio), ogni rapporto professionale mantiene una propria autonomia.
7. Rigore probatorio
La Cassazione ribadisce inoltre che:
- la prova del patto sul compenso non può essere desunta da fatture o comportamenti concludenti;
- la forma scritta non è surrogabile, salvo casi eccezionali.
Tale orientamento rafforza l’esigenza di formalizzazione sin dall’inizio del rapporto professionale.
8. Ruolo del giudice nella liquidazione del compenso
Ampio spazio viene dedicato alla tematica della liquidazione giudiziale, che rappresenta un momento delicato di bilanciamento tra discrezionalità del giudice e vincoli derivanti dalle domande delle parti. La Cassazione rileva che il Tribunale di Milano ha commesso errori sotto plurimi profili, in dettaglio:
- attribuendo maggiorazioni non richieste;
- discostandosi dalle indicazioni contenute nelle note spese;
- applicando criteri non perfettamente coerenti con i parametri normativi.
9. Il limite delle domande di parte
Il principio affermato è il seguente: il giudice non può sostituire integralmente la propria valutazione a quella delle parti, ma deve operare entro il perimetro delle richieste formulate. Ciò non significa negare la discrezionalità giudiziale, ma piuttosto ricondurla entro un quadro di legalità e coerenza processuale.
10. Clausola elastica nella domanda, funzione e limiti
Particolarmente interessante è la riflessione in merito alla clausola con cui si richiede la condanna al pagamento di una somma “maggiore o minore” rispetto a quella indicata. La Corte sottolinea che tale formula:
- non è una mera espressione di stile;
- ha una funzione concreta nei casi di incertezza sull’ammontare del credito;
- consente una maggiore elasticità nella decisione.
Sotto il profilo strettamente processuale l’esito del giudizio di legittimità si traduce in un accoglimento parziale e reciproco di ambo i ricorsi. Da un lato, la Cassazione ha accolto il motivo principale della banca contro le maggiorazioni d’ufficio indebitamente applicate dal Tribunale; dall’altro, ha accolto il ricorso incidentale del professionista sul valore sostanziale della clausola elastica. Il provvedimento è stato perciò cassato con un rinvio globale al Tribunale di Milano che, in diversa composizione, dovrà rideterminare l’esatto ammontare dei compensi applicando fedelmente i paletti e i principi di diritto enunciati dalla Suprema Corte.
11. Economia processuale e decisione nel merito
La pronuncia contiene anche un significativo richiamo ai principi di economia processuale e ragionevole durata del processo, che consentono alla Cassazione, in determinate condizioni, di decidere direttamente nel merito senza rinvio. Pur non trattandosi del profilo principale, questo passaggio evidenzia una tendenza evolutiva del giudizio di legittimità verso soluzioni più snelle ed efficienti.
12. Principi di diritto
Dalla lettura complessiva della decisione si ricavano alcuni principi cardine:
- il frazionamento del credito non è abusivo se giustificato dalla pluralità di procedimenti e di competenze;
- la forma scritta del patto sul compenso è requisito essenziale e inderogabile;
- le convenzioni tariffarie sono efficaci solo tra le parti che le hanno sottoscritte;
- il giudice deve rispettare le domande delle parti nella liquidazione;
- la clausola “somma maggiore o minore” ha valore sostanziale e incide sull’oggetto della decisione.
13. Ricadute pratiche, gestione del rapporto professionale e strategia processuale
Le implicazioni operative della pronuncia sono numerose e meritano una riflessione articolata.
1. Formalizzazione del rapporto
La necessità della forma scritta impone agli avvocati di:
- predisporre accordi chiari e completi;
- evitare affidamenti su prassi o consuetudini;
- documentare puntualmente ogni modifica del rapporto.
2. Autonomia delle posizioni professionali
Anche in caso di collaborazione tra professionisti, ciascun rapporto deve essere gestito separatamente sotto il profilo contrattuale.
3. Redazione delle domande giudiziali
La decisione dimostra quanto sia fondamentale:
- formulare richieste precise;
- indicare correttamente le maggiorazioni;
- utilizzare consapevolmente clausole elastiche.
4. Contenzioso sui compensi
Per gli avvocati che agiscono in giudizio, la pronuncia:
- rafforza il valore del documento scritto;
- limita il ricorso a prove atipiche;
- impone una strategia processuale rigorosa.
14. Conclusione
L’ordinanza n. 19125/2026 si segnala per la sua capacità di affrontare con approccio sistematico una materia complessa come quella dei compensi professionali. Tramite una lettura rigorosa delle norme e una costante attenzione alla coerenza del sistema, la Corte:
- rafforza il principio di certezza nei rapporti tra avvocato e cliente;
- delimita il perimetro dell’intervento giudiziale;
- offre indicazioni chiare per la prassi applicativa.
La decisione si inserisce in tal modo in un iter giurisprudenziale orientato a coniugare autonomia privata, tutela del cliente e funzionalità del processo, confermando che, anche in un ambito apparentemente tecnico come quello degli onorari, si giocano principi fondamentali di trasparenza, correttezza e affidabilità dell’ordinamento.
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