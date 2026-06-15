Con l’ordinanza n. 19125 dell’11 giugno 2026, la Corte di cassazione affronta alcuni snodi centrali in tema di compensi professionali dell’avvocato, offrendo chiarimenti su forma dell’accordo, limiti alla liquidazione giudiziale e configurabilità del frazionamento del credito. Il “Formulario commentato del nuovo processo civile – Aggiornato ai correttivi Cartabia e mediazione” di Lucilla Nigro offre un supporto pratico e operativo per affrontare ogni fase del contenzioso civile, acquistabile su Shop Maggioli e su Amazon . Come supporto per i professionisti, consigliamo il Codice Civile e norme complementari , disponibile su Shop Maggioli e su Amazon .

1. Contesto della controversia, pluralità di incarichi e frammentazione delle pretese



La vicenda origina dal rapporto professionale intercorso tra un avvocato e una banca, nell’ambito del quale il legale aveva prestato assistenza in una pluralità di procedimenti: arbitrati, giudizi di merito e attività connesse anche alla fase esecutiva. La particolarità della fattispecie risiede nella stratificazione delle attività difensive, distribuite su plurimi giudizi e sedi, e nella conseguente articolazione delle pretese creditorie. Il Tribunale di Milano, investito della domanda, aveva operato una selezione delle richieste:

dichiarando inammissibile una parte delle pretese;

riducendo sensibilmente la liquidazione dei compensi residui.

La decisione è stata contestata da ambedue le parti, dando luogo a una complessa fase di legittimità nella quale la Cassazione è chiamata a comporre una pluralità di questioni interconnesse. Il “Formulario commentato del nuovo processo civile – Aggiornato ai correttivi Cartabia e mediazione” di Lucilla Nigro offre un supporto pratico e operativo per affrontare ogni fase del contenzioso civile, acquistabile su Shop Maggioli e su Amazon. Come supporto per i professionisti, consigliamo il Codice Civile e norme complementari, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.