Tutela del diritto d’autore sui social network

[1] Nella prima parte delle Condizioni d’uso di Instagram è espressamente previsto che “Le presenti Condizioni d’uso costituiscono un contratto tra l’utente e Meta Platforms Ireland Limited”.

[2] Le Condizioni d’uso di Instagram recitano “ Non rivendichiamo la proprietà dei contenuti pubblicati dall’utente sul Servizio o tramite lo stesso e l’utente è libero di condividere i propri contenuti con chiunque, in qualsiasi momento ”.

[3] Sempre più diffusi sono i contratti di licensing con cui il titolare di un marchio, di diritti su un’opera dell’ingegno, di diritti d’autore o di tecnologia (ovvero il know-how) concede in uso tali beni a un terzo, dietro pagamento di un corrispettivo, senza privarsi della titolarità di tali diritti.

[4] Preme però evidenziare come le Condizioni d’uso riconoscano un generico limite del “rispetto delle impostazioni di app e privacy”.

[5] Per sinteticità, in questa trattazione si è omessa l’analisi puntuale delle Condizioni d’uso di Facebook, che però, dal punto di vista contenutistico, sono analoghe a quelle di Instagram, in particolare in relazione ai diritti connessi alla tutela della proprietà intellettuale.

[6] A tal riguardo nelle Condizioni d’uso di Instagram si legge “Se l’utente usa contenuti coperti da diritti di proprietà intellettuale di cui siamo titolari e resi disponibili nei nostri Servizi (ad es. immagini, progetti, video o suoni che forniamo e vengono aggiunti dall’utente ai contenuti creati o condivisi da questo), ci riserviamo tutti i diritti relativi a tali contenuti (esclusi quelli dell’utente)”. E poi continua con “L’utente può usare i nostri diritti di proprietà intellettuale e i nostri marchi o elementi simili solo secondo quanto espressamente consentito dalle nostre Linee guida sull’uso del brand o dopo aver ottenuto la nostra previa autorizzazione scritta”.

[7] Tale intento è ancora marcatamente affermato in un link di approfondimento sulla proprietà intellettuale, ove si legge “Instagram si impegna ad aiutare persone e organizzazioni a proteggere i loro diritti di proprietà intellettuale. Le Condizioni d’uso di Instagram non consentono di pubblicare contenuti che violano i diritti di proprietà intellettuale di un’altra persona, compresi quelli relativi al diritto d’autore e al marchio registrato”. Ed ancora le Linee guida della Community riportano “Condividi solo le foto e i video acquisiti da te o che hai il diritto di condividere: come sempre, sei titolare dei contenuti che pubblichi su Instagram. Ricorda di pubblicare contenuti autentici e non elementi copiati o scaricati da Internet che non hai il diritto di pubblicare”.

[8] Il link al modulo online per le segnalazioni di violazioni del diritto d’autore è https://help.instagram.com/contact/372592039493026

[9] Nel link di approfondimento sul diritto d’autore contenuto nelle Condizioni d’uso si legge “Il metodo più semplice e veloce per inviare una segnalazione relativa a una violazione del diritto d’autore è tramite il nostro modulo online”.

[10] Tale legge riguarda i contenuti segnalati e rimossi perché violano il diritto d’autore degli Stati Uniti.

[11] Nel dettaglio l’utente che subisce la rimozione di un contenuto riceve le seguenti informazioni in riferimento all’utente segnalante: numero di segnalazione; nome del detentore dei diritti; indirizzo e-mail fornito dalla parte che ha effettuato la segnalazione; dettagli della segnalazione; istruzioni su come presentare ricorso.

[12] Nel link di approfondimento sul diritto d’autore contenuto nelle Condizioni d’Uso si legge: “Se rimuoviamo un contenuto che hai pubblicato in seguito a una segnalazione di violazione della proprietà intellettuale inviata tramite il nostro modulo online, riceverai una notifica da Instagram che potrebbe includere il nome e l’indirizzo e-mail del detentore dei diritti che ha effettuato la segnalazione e/o altri dettagli della stessa. Se non ritieni opportuna la rimozione del contenuto, puoi rispondere direttamente alla persona in questione per tentare di risolvere il problema”. Per tale ragione si specifica poco sotto che “La persona il cui contenuto è stato rimosso potrebbe contattarti usando le informazioni che hai fornito. Per tale motivo, ti consigliamo di fornire un indirizzo e-mail aziendale o professionale generico valido”.

[13] Infatti si legge che “Se hai inviato una segnalazione di violazione della proprietà intellettuale, ma successivamente hai raggiunto un accordo con la persona che ha pubblicato il contenuto oppure se hai segnalato il contenuto per sbaglio, puoi ritirare la tua segnalazione di violazione della proprietà intellettuale. Il modo migliore per farlo è inviarci un’e-mail all’indirizzo ip@instagram.com riportando il numero della segnalazione originale”.

[14] Nel link di approfondimento sul diritto d’autore contenuto nelle Condizioni d’uso nella rubrica “Normativa sulle violazioni ricorrenti”, si legge “Se pubblichi ripetutamente contenuti che violano i diritti di proprietà intellettuale di un’altra persona, quali diritti d’autore e marchi registrati, il tuo account potrebbe essere disabilitato oppure la tua Pagina potrebbe essere rimossa ai sensi della normativa sulle violazioni ricorrenti di Instagram. Secondo questa normativa, potrebbe essere limitata la tua capacità di pubblicare foto o video e potresti anche perdere l’accesso a determinate funzioni o funzionalità su Instagram ”.

[15] L’art 1 l.aut. si riferisce alle “opere dell’ingegno di carattere creativo che appartengono alle arti figurative”.

[16] L’art 2 n. 7 l. aut. si riferisce espressamente alle “opere fotografiche e quelle espresse con procedimento analogo a quello della fotografia ” nell’elencazione in sede di specificazione dell’art 1 delle opere tutelate.

[17] vedi Cass. sez. 1° del 23 gennaio 1969, n. 175.

[18] vedi Cass. sez. 1° del 5 luglio 1990, n. 7077.

[19] vedi Cass. sez. 1° del 7 maggio 1998, n. 4606, ribadita poi anche dalla sent. del Trib. Catania del 11 Settembre 2001, R.I. 2002, 1236.

[20] Per completezza si cita l’eccezione rispetto al co 1 introdotta sia dal co 2 del medesimo articolo – per cui “se l’opera è stata ottenuta nel corso e nell’adempimento di un contratto di impiego o di lavoro, entro i limiti dell’oggetto e delle finalità del contratto, il diritto esclusivo compete al datore di lavoro” – sia dall’art 91 l.aut. che recita “La riproduzione di fotografie nelle antologie ad uso scolastico ed in generale nelle opere scientifiche o didattiche è lecita, contro pagamento di un equo compenso, che è determinato nelle forme previste dal regolamento”.

[21] cfr. Elena Falletti, I social network: primi orientamenti giurisprudenziali, in Il corriere giuridico, 2015, VII, 996: “L’uso di massa dei social network porta con sé una equivalente diffusione delle fotografie pubblicate attraverso i social media, indipendentemente dalla qualità dell’immagine riprodotta ovvero dalla professionalità o dilettantismo dell’autore. A questo proposito è sorta in giurisprudenza la controversia sulla liceità della pubblicazione senza appropriato consenso da parte di una testata giornalistica di rilevanza nazionale di foto condivise sul proprio profilo Facebook da parte dell’autore”. Il riferimento giurisprudenziale è alla sent del Trib. Roma, sez. speciale in materia di impresa del 1° giugno 2015, n. 12076.

[22] L’art 8 co 1 l.aut. recita “È reputato autore dell’opera, salvo prova contraria, chi è in essa indicato come tale nelle forme d’uso, ovvero, è annunciato come tale nella recitazione, esecuzione, rappresentazione o radio-diffusione dell’opera stessa”.

[23] L’art 8 co 2 l.aut. afferma che “Valgono come nome lo pseudonimo, il nome d’arte, la sigla o il segno convenzionale, che siano notoriamente conosciuti come equivalenti al nome vero”.

[24] vedi paragrafo 3.1.

[25] Continua il co 2 così: “e non sono dovuti i compensi indicati agli artt. 91 e 98 a meno che il fotografo non provi la mala fede del riproduttore”.

[26] Nel caso di specie il Tribunale di Roma ha condannato una gioielleria convenuta per violazione del diritto d’autore avendo la stessa pubblicato sulla propria pagina Facebook una fotografia raffigurante il centro storico di Frosinone, immagine prelevata da un’altra pagina Facebook.

[27] Il secondo periodo dell’art 102 quinquies co 2 continua con “Tali informazioni possono altresì contenere indicazioni circa i termini o le condizioni d’uso dell’opera o dei materiali, nonché qualunque numero o codice che rappresenti le informazioni stesse o altri elementi di identificazione”.

[28] Cfr. Lisi E, Maio E, Diritto d’Autore in rete: le immagini sul web, KnowIT, 2016, 12: Tecnicamente, il cosiddetto digital watermark è costituito da una sequenza di bit inserita nel documento digitale; tale sequenza garantisce l’illiceità della riproduzione del file senza il consenso del titolare del diritto d’autore e un idoneo compenso”.

[29] Un esempio di apposizione di digital watermarks in relazione a file fotografici consiste nella sovrapposizione di un logo o di un testo su un documento o un’immagine.

[30] Questo tipo di watermark invisibile è largamente utilizzato per tutelare l’autenticità di film e musica per scovare le copie pirata

[31] Si conoscono anche altre distinzioni di watermarks che vedono la distinzione tra watermarks fragili, semi-fragili e robusti, in relazione alla facilità o meno di manipolazione della filigrana elettronica. Esistono anche watermarks non ciechi o ciechi, se per verificarne la loro presenza è necessario rispettivamente il documento originario o meno.