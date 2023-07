Violazione del diritto d’autore online: lo studio del CNDCEC

Il CDCEC il 20 luglio ha diffuso un documento di ricerca titolato “la quantificazione del risarcimento del danno per la violazione, da parte dell’internet server provider, della disciplina sul diritto d’autore online”. Nello studio viene rappresentato il quadro normativo e giurisprudenziale della materia.

1. Il diritto della proprietà industriale calato nel web

L’oggetto dello studio si è inserito in un quadro di notevole interesse per i professionisti del diritto industriale, il quale discende dagli effetti dell’incontro tra istituti classici come quelli dei diritti di proprietà industriale, con un mondo più moderno come quello delle piattaforme web e della possibilità di impiegare queste ultime per scopi commerciali o di intrattenimento. Tale incontro, secondo la prefazione allo studio, ha sollecitato la giurisprudenza nel comprendere in che modo tutelare soggetti che hanno ricevuto una lesione del proprio diritto d’autore attraverso il caricamento, sulle piattaforme online dei cd. Internet Service Provider (ISP), di materiali di loro proprietà da parte di soggetti terzi, spesso di difficile o impossibile individuazione. Tale tematica è stata analizzata dalla Fondazione Nazionale di Ricerca dei Commercialisti, per aggiornare gli iscritti all’albo su tematiche generatrici di numerose opportunità di interesse professionale, grazie alla novità e capacità trasformativa del tema nel tempo. In particolare, un elemento catalizzante delle trasformazioni sociali degli ultimi tempi è stato l’avvento di Internet e delle risorse da esso sviluppatesi, come i social network, i siti di e-commerce e in generale le piattaforme di condivisione di contenuti e di prodotti fisici o multimediali ospitate sulla rete.

2. Le questioni di responsabilità

Ciò ha creato la diffusione di un interessante filone di studi circa la responsabilità aquiliana associata ai soggetti che operano sul web, caricando contenuti o fornendo piattaforme, blog e applicazioni su cui tali contenuti possono essere supportati e condivisi. Un orientamento giurisprudenziale particolarmente innovativo in materia è stato avviato, prima nelle corti di Common law e la Corte di Giustizia Europea, per poi approdare nella giurisdizione italiana, in materia di responsabilità degli Internet Service Provider (ISP) per i contenuti caricati sulle piattaforme da loro messe a disposizione di utenti e creator terzi, con un focus in particolare sulla violazione della disciplina UE e nazionale concernente la tutela del diritto d’autore su brani musicali, clip di programmi televisivi e la rivendita su siti di e-commerce di prodotti di seconda mano. L’ISP è il soggetto esercitante l’attività imprenditoriale di fornitura di servizi su Internet.

3. Le diverse teorie di quantificazione del risarcimento

Lo studio si sofferma sui metodi individuati per la quantificazione del danno risarcibile, citando numerosi indirizzi giurisprudenziali sia europei che nazionali, quindi facendo leva sulla disciplina e sulle recenti novità della legislazione unionale.

4. L’evoluzione della disciplina

Gli documento conclude dando atto che negli ultimi lustri sono stati fatti passi fondamentali per quanto concerne la ridefinizione di istituti come quello della responsabilità aquiliana rispetto alle necessità degli utenti che navigano sulle piattaforme web. Le Direttive E-commerce, Enforcement, Copyright hanno creato una base nel definire non solo le caratteristiche che deve avere un soggetto per incorrere nei regimi di responsabilità civile e penale, ma hanno anche delineato nel dettaglio i singoli comportamenti che essi devono porre in essere per prevenire determinati illeciti. Dal recepimento nell’ordinamento italiano e in particolare della normativa comunitaria, nel tempo si è creata una innovativa disciplina della quantificazione del risarcimento del danno correlato alla responsabilità degli ISP per la violazione della disciplina tutelante il diritto d’autore online. Viene argomentato che si è passati da una concezione monofunzionale a una polifunzionale del risarcimento del danno, per garantire un congruo ristoro adattabile alle differenti necessità dei soggetti potenzialmente lesi. Quella della responsabilità dell’ISP per la violazione del diritto d’autore attraverso l’illegittimo caricamento di contenuti coperti da copyright sulle proprie piattaforme è tematica innovativa ed espressiva di un dibattito di interesse internazionale, incentrato sull’adeguamento degli istituti di diritto definiti classici, per cogliere a pieno le necessità di tutela dei soggetti che operano al suo interno.

