Criteri delle sanzioni del GDPR: ordinanza storica Cassazione

5. I principi stabiliti dalla Cassazione



La Cassazione Civile ha stabilito alcuni principi fondamentali in merito al regime sanzionatorio previsto dal Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR).

Il primo principio riguarda il criterio della rilevanza del singolo caso, conforme all’articolo 83 del GDPR. La Cassazione sottolinea che l’Autorità di controllo deve garantire che le sanzioni inflitte per le violazioni del GDPR siano “in ogni singolo caso” effettive, proporzionate e dissuasive. Questo principio mira a ridurre la discrezionalità nell’applicazione delle sanzioni, concentrandosi sull’accuratezza del sistema sanzionatorio. Una delle innovazioni più significative del GDPR è la maggiore precisione nel sistema di sanzioni, limitando le valutazioni discrezionali da parte delle singole Autorità di controllo nella determinazione delle sanzioni specifiche.

Il secondo principio riguarda il criterio della proporzionalità, richiamando sempre l’articolo 83 del GDPR, paragrafi 4 e 5, che stabiliscono gli scaglioni delle sanzioni, che possono arrivare fino a 10.000.000 di euro o fino a 20.000.000 di euro, a seconda del tipo di violazione.

La Cassazione precisa che il riferimento alla sanzione proporzionale non ha lo scopo di limitare la sanzione variabile ordinaria, ma rappresenta un limite edittale aggiuntivo che si applica solo se superiore al massimo della sanzione principale.

In altre parole, l’autorità di controllo deve determinare la sanzione amministrativa pecuniaria in modo proporzionato a ciascun caso specifico, richiamando le disposizioni dell’articolo 83 del GDPR. Il GDPR prevede due tipi di sanzioni: una principale, con un ammontare variabile tra un minimo e un massimo, e una secondaria, determinata in proporzione al fatturato annuo.

Inoltre, la Cassazione stabilisce che il giudice può annullare, modificare o rideterminare l’importo della sanzione, ma in ogni caso non può stabilire una sanzione inferiore al minimo edittale. Ancora, l’autorità di controllo competente per i trattamenti transfrontalieri è definita in base al GDPR, che stabilisce che l’autorità di controllo dello stabilimento principale o dello stabilimento unico del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento agisce come autorità di controllo capofila per i trattamenti transfrontalieri effettuati da tale titolare del trattamento o responsabile del trattamento.

Infine, la Cassazione sottolinea l’importanza di valutare la titolarità del trattamento dei dati e il livello di autonomia decisionale del titolare del trattamento rispetto alle modalità dettate dal funzionamento di una piattaforma informatica. Nel caso dei trattamenti dei dati dei rider operanti in Italia, questa valutazione richiede un’analisi dei singoli contratti stipulati, in cui di solito sono definiti i dettagli delle modalità e delle regole che regolano tali trattamenti.