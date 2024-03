La selezione delle offerte negli appalti pubblici

Approfondimento sulla selezione delle offerte negli appalti pubblici.



Per approfondimenti si consiglia la consultazione del seguente Codice: Il nuovo Codice dei Contratti Pubblici

1. La selezione delle offerte

L’articolo 107 del d.lgs. del 31 marzo 2023, n. 36, disciplina i principi generali in materia di selezione e, al comma 1, statuisce che “Gli appalti sono aggiudicati sulla base di criteri stabiliti conformemente agli articoli da 108 a 110”, ovvero relativamente ai criteri di aggiudicazione degli appalti e delle offerte anormalmente basse. La stazione appaltante, in particolare, devi rispettare i seguenti presupposti:

a) l’offerta è conforme alle previsioni contenute nel bando di gara o nell’invito a confermare l’interesse nonché nei documenti di gara;

b) l’offerta proviene da un offerente che non è escluso ai sensi del Capo II del Titolo IV e che possiede i requisiti di cui all’articolo 100 e, se del caso, dell’articolo 103.

La stazione appaltante, inoltre, può decidere di non aggiudicare l’appalto all’offerente che ha presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa se ha accertato che l’offerta non soddisfa gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dal-la normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali di diritto del lavoro indicate nell’allegato X alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014.

Infine, l’articolo 107 conclude con il comma 3, prevedendo che la stazione appaltante può disporre negli atti di gara che le offerte siano esaminate prima della verifica dell’idoneità degli offerenti, si tratta della c.d. inversione procedimentale. Tale facoltà può essere esercitata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

In conclusione, l’articolo 107 disciplina i principi generali in materia di selezione degli offerenti. I primi due commi sono sostanzialmente riproduttivi dell’articolo 54 della direttiva 2014/24/UE e risultano invariati rispetto al testo introdotto con il d.lgs. n. 50 del 2016. Il terzo comma introduce a regime l’istituto dell’inversione procedimentale, disposizione che viene confermata e generalizzata.

2. I criteri di aggiudicazione

L’articolo 108 del decreto legislativo del 31 marzo 2023, n. 36, prevede che le stazioni appaltanti procedono all’aggiudicazione degli appalti e all’affidamento dei concorsi di progettazione e dei concorsi di idee sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo o sulla base dell’elemento prezzo o del costo, seguendo un criterio di comparazione costo/efficacia quale il costo del ciclo di vita, conformemente a quanto previsto dall’allegato II.8, con riguardo al costo del ciclo di vita.

Il legislatore, inoltre, ha previsto l’obbligatorietà dell’utilizzo del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per l’aggiudicazione di appalti relativamente ai contratti:

a) i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti dall’articolo 2, comma 1, lettera e), dell’allegato I.1;

b) i contratti relativi all’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli al-tri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a 140.000 euro;

c) i contratti di servizi e le forniture di importo pari o superiore a 140.000 euro caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo;

d) gli affidamenti in caso di dialogo competitivo e di partenariato per l’innovazione;

e) gli affidamenti di appalto integrato.

Tale articolo, prevede un secondo criterio, residuale, statuendo che può essere utilizzato il criterio del minor prezzo per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato, fatta eccezione per i servizi ad alta intensità di manodopera di cui alla definizione dell’arti-colo 2, comma 1, lettera e), dell’allegato I.1.