Principio di rotazione nel Codice dei contratti e sua applicazione

Il legislatore, in continuità con la pregressa disciplina e con le previsioni delle linee guida Anac n. 4, ha previsto una disposizione finalizzata a disciplinare il principio di rotazione al fine di evitare che l'affidatario uscente, forte del bagaglio di conoscenze acquisito , possa prevalere sugli altri operatori economici [1] , ribandendo che gli affidamenti avvengono nel rispetto del principio di rotazione, al fine di tutelare la concorrenza e di evitare il consolidamento di situazioni di rendite di posizione , l'affidamento dei contratti sottosoglia avviene nel rispetto tale principio, del quale però ne viene attenuata la portata . A ben vedere, la giurisprudenza negli anni si è pronunciata varie volte sulla natura del principio di rotazione inquadrandolo inizialmente come assoluto, per poi considerare come il principio di rotazione non ha una valenza assoluta [2] . Il decreto legislativo del 31 marzo 2023, n. 31, c.d. Nuovo Codice , contiene nella Parte I, del libro II, le disposizioni applicabili ai contratti sottosoglia che richiamano le misure di semplificazione introdotte con il decreto-legge n. 76/2020 e il decreto-legge n. 77/2021 e, in particolare, l'articolo 49 disciplina una versione attenuata del principio di rotazione, in correlazione con il principio del risultato e, in particolare, con il principio della fiducia .

2. Le deroghe al principio di rotazione



Il principio di rotazione, difatti, non si applica ai c.d. micro-acquisti, intesi come gli affidamenti di importi inferiore ad euro 5.000 esclusa iva. Considerando che gli acquisti di tale importo rappresentano una gran parte degli affidamenti, tale disposizione permette una maggiore semplificazione delle procedure di affidamento in quanto consente, sotto tale importo, di velocizzare e di garantire la celerità del procedimento amministrativo di acquisto.

In secondo luogo, il principio di rotazione non si applica negli affidamenti disciplinati dall’articolo 50, comma 1, lettera c), d) ed e), quando l’indagine di mercato sia stata effettuata senza porre alcun limite al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla procedura negoziata senza bando.

In terzo luogo, nel caso in cui la struttura di mercato o l’effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto, la stazione appaltante può reinvitare o riaffidare il contratto al gestore uscente.

La ratio che caratterizza il principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, il quale, in attuazione del principio di concorrenza, ha la finalità di evitare il consolidamento di rendite di posizione in capo all’affidatario uscente, esigenza che non viene in rilievo allorché la stazione appaltante decida di non introdurre alcuno sbarramento al numero degli operatori da invitare alla procedura negoziata all’esito dell’indagine di mercato.

Inoltre, è importante considerare che la stazione appaltante può ripartire gli affidamenti in fasce in base al valore economico. In tale caso il divieto di affidamento o di aggiudicazione si applica con riferimento a ciascuna fascia.