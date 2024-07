Differenza tra vincoli conformativi ed espropriativi

1. Natura ed effetti dei vincoli conformativi e dei vincoli a natura ablatoria



In particolare, la decisione segnalata afferma che i vincoli conformativi si differenziano dai vincoli espropriativi o sostanzialmente espropriativi, in quanto i primi sono quelli che dividono in tutto o in parte il territorio comunale in zone assoggettate a una disciplina dello ius aedificandi omogenea (c.d. zonizzazione) e che si connotano per il fatto di incidere su una generalità di beni, potenzialmente appartenenti a una pluralità indifferenziata di soggetti, beni che vengono accumunati in ragione delle caratteristiche intrinseche degli stessi e del contesto nel quale si inseriscono.

I vincoli espropriativi sono invece quelli che riservano all’Amministrazione Pubblica l’edificazione in una specifica area (c.d. localizzazione) o che svuotano sostanzialmente di contenuto del diritto di proprietà su di un determinato bene (Consiglio di Stato, Sezione Quarta, sentenza n. 3116/2018; Consiglio di Stato , Sezione Seconda, sentenza n. 342/2020).

Nello specifico, con il vincolo conformativo si provvede a una zonizzazione dell’intero territorio comunale o di parte di esso, così da incidere su di una generalità di beni e nei confronti di una pluralità indifferenziata di soggetti, in funzione della destinazione dell’intera zona in cui i beni ricadono e in ragione delle sue caratteristiche intrinseche, mentre con il vincolo espropriativo si incide in modo particolare su beni determinati in funzione della localizzazione di un’opera pubblica ( Consiglio di Stato, Sezione Quarta, sentenza n. 6241/2019).