Nuove spese di mediazione: legittimità secondo il TAR Lazio

Il d.m. Giustizia n. 150/2023, nella parte in cui ha introdotto la disciplina dei costi della mediazione gravanti sulle parti, è legittimo. Le spese sono infatti coerenti con lo spirito della riforma e improntate a rafforzare l’istituto della mediazione. Lo ha stabilito il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione I, Sentenza 17 marzo 2025, n. 5489). Il volume “Le ultime novità nella mediazione civile e commerciale – Cosa cambia con il decreto correttivo D.Lgs. n. 216/2024” si propone di offrire uno strumento pratico e chiaro per affrontare le novità normative in materia con consapevolezza e precisione.

1. L’impugnazione del d.m., con i nuovi criteri per la mediazione

Un’Associazione ha impugnato il d.m. Giustizia n. 150/2023, con cui sono stati approvati i criteri e le modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell’elenco degli enti di formazione, le indennità spettanti agli organismi, ex articolo 16 del d.lgs. n. 28/2010, l’istituzione dell’elenco degli organismi ADR deputati a gestire le controversie nazionali e transfrontaliere, nonché il procedimento per l’iscrizione degli organismi ADR ex articolo 141-decies del Codice del Consumo, a norma dell’articolo 7 della legge n. 229/2003. In particolare, la ricorrente ha contestato il d.m. nella parte in cui è stata introdotta la disciplina dei costi della mediazione gravanti sulle parti. Parte istante assume, innovando rispetto al precedente sistema, che prevedeva una prima fase filtro della mediazione che, in caso di opt out a opera anche di una sola delle parti, era totalmente gratuita (contestualmente soddisfacendo la condizione di procedibilità ex articolo 5 comma 2 bis, d.lgs.28/2010), il d.lgs. 149/2022 (articolo 7) ha soppresso il consenso a entrare in mediazione prevedendo l’operatività già nel corso del primo incontro dell’obbligo del mediatore di tentare il raggiungimento dell’accordo di conciliazione. L’Associazione ha lamentato che, già all’atto del deposito della domanda di mediazione o dell’adesione, la parte, col nuovo sistema, dovrà pagare, oltre alle spese vive documentate, un’indennità corrispondente sia alle spese di avvio del procedimento che alle spese di mediazione per lo svolgimento del primo incontro (prevedendosi, ex articolo 17 comma 4, che il regolamento dell’organismo possa contemplare ulteriori somme per il caso di conclusione dell’accordo di conciliazione o per gli incontri successivi). Inoltre, ha lamentato che il d.m. gravato, integrando la disciplina precedente, avrebbe previsto un sensibile incremento dei costi complessivi che le parti devono sostenere per la mediazione obbligatoria, oltre a una più gravosa disciplina dell’istituto del gratuito patrocinio. Il volume “Le ultime novità nella mediazione civile e commerciale – Cosa cambia con il decreto correttivo D.Lgs. n. 216/2024” si propone di offrire uno strumento pratico e chiaro per affrontare le novità normative in materia con consapevolezza e precisione.

2. L’asserita illegittimità costituzionale

Le novità normative, per la ricorrente, sarebbero illegittime, siccome pregiudizievoli degli interessi dei cittadini e violative del diritto di accesso alla giustizia costituzionalmente garantito dall’articolo 24 della Costituzione, nonché dalle norme sovranazionali. L’associazione ha quindi denunciato l’illegittimità costituzionale e, di risulta, l’illegittimità derivata del d.m. gravato, di cui ha chiesto l’annullamento, previo eventuale rinvio pregiudiziale alla CGUE.

3. Lo spirito della riforma della mediazione

Il TAR, nel rigettare il ricorso, ha rilevato che le previsioni contestate risultano coerenti con lo spirito della riforma della mediazione e immuni da vizi di incostituzionalità, siccome improntate a rafforzamento dell’istituto e della professionalità dei mediatori. Il collegio ha evidenziato che l’articolo 1, comma 4, lett. l), legge n. 206/2021, espone la finalità della nuova disciplina, incentrata sulla elevazione della formazione e del profilo culturale dei mediatori. La legge delega contiene molti indici che confermano il rafforzamento della professionalità dei mediatori e del funzionamento dell’istituto, che nell’ottica del legislatore è diventato effettivo strumento di composizione e ausilio delle controversie private. Tra gli indici, si annovera l’obbligatorietà della mediazione come condizione per l’esperimento della domanda giudiziale e l’ampliamento dei casi obbligatori.

4. Le spese

Il Collegio ha disatteso la censura di illegittimità costituzionale dell’articolo 5 del d.lgs. n. 28/2010 (come sostituito dall’articolo 7, comma 1, lett. d, d.lgs. n.149/2022), e di risulta di illegittimità derivata del d.m. gravato. La ricorrente si era doluta della gravosità dei costi di mediazione, con pregiudizio del principio di uguaglianza. Il TAR ha osservato, a conferma della ragionevolezza della previsione, che l’articolo 1, comma 4, lett. a), legge n. 206/2021 attribuiva al legislatore delegato il compito di riformare la disciplina delle spese di avvio della procedura di mediazione e delle indennità spettanti agli organismi. È stato così introdotto il nuovo testo dell’articolo 17 del d.lgs. n. 28/2010, il cui comma 5 prevede che con d.m. Giustizia fossero determinati gli importi a titolo di indennità per le spese di avvio e per le spese di mediazione per il primo incontro. Pertanto, nell’ottica di rafforzare l’istituto, è stato riformato il regime previgente, tramite la previsione del diritto degli organismi di percepire dalle parti un’indennità per le spese di avvio e per le spese del primo incontro. Quest’ultimo non è più gratuito e meramente informativo, ma rappresenta un momento essenziale in cui le parti sono realmente in grado di definire le posizioni convergenti. Conferma dell’importanza di tale step procedimentale è data dalla circostanza che gli stessi organismi hanno l’obbligo di porre a disposizione delle parti un mediatore che svolga le attività di cui al comma 6 dell’articolo 8 del d.lgs.



5. La gratuità del primo incontro intralciava sul funzionamento

Uno dei motivi per cui il vecchio istituto non funzionava e si risolveva in un passaggio formale per l’accesso alla fase giudiziale, secondo il TAR, era proprio la gratuità del primo incontro e la natura, definita “anodina” e meramente formale della convocazione, in occasione della quale il mediatore spiegava il funzionamento della procedura di giustizia consensuale, di regola senza entrare nel merito del conflitto esistente tra le parti contrapposte. La riforma delle spese di avvio della procedura si inserisce nelle finalità di implementazione dell’istituto in termini di effettività e di efficacia, specie quando l’avvio è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Per l’effetto, in modo coerente, coloro che, obbligatoriamente o volontariamente, accedono alla mediazione, sono tenuti a versare all’organismo l’indennità per i costi del primo incontro (spese di avvio e di attività di mediazione). In definitiva, è stata disattesa la censura con cui parte la ricorrente ha denunciato la gravosità dei costi, che avrebbe ostacolato l’accesso alla giustizia negata limitazione obbligatoria.