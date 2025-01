Correttivo mediazione: il testo in Gazzetta Ufficiale (PDF scaricabile)

5. Disposizioni transitorie e finali



L’articolo 4 contiene alcune disposizioni transitorie e finali in merito all’applicazione della nuova disciplina in materia di mediazione. Il comma 1 prevede che le nuove norme in materia di durata dei procedimenti di mediazione, dettate dall’articolo 6 del d.lgs. 28/2010, come sostituito dall’art. 1, co. 1, lett. e), del decreto in questione, si applichino ai procedimenti per i quali alla data di entrata in vigore del decreto medesimo non sia ancora stato depositato il verbale conclusivo della mediazione. Il comma 2, in attuazione delle modifiche recate all’art. 16 del d.lgs. 28/2010 dall’art. 1, comma 1, lett. r), n. 2.1, del decreto in disamina, demanda a un provvedimento del Capo del Dipartimento per l’innovazione tecnologica della giustizia del Ministero della giustizia la determinazione delle specifiche tecniche della piattaforma informatica per la tenuta e la gestione del registro degli organismi di mediazione e di tutti gli elenchi di competenza del Ministero. Detto provvedimento deve essere emanato entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto (quindi, decorrenti dal 25 gennaio 2025), sentito il Garante per la protezione dei dati personali. Il comma 2 puntualizza che devono essere adottate le specifiche tecniche per l’inserimento e il trattamento dei dati, come pure per l’accesso al registro degli organismi di mediazione, alla sezione speciale per gli organismi per la risoluzione alternativa delle controversie e all’elenco degli enti di formazione per la mediazione, la cui disciplina è dettata dal Capo II del decreto del Ministro della giustizia n. 150/2023.