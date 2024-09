Non è improcedibile la mediazione con intervento del delegato del difensore

5. Ammortamento alla francese non comporta anatocismo né applicazione di interesse maggiore di quello pattuito



La sentenza affronta un’interessante trattazione sia del profilo giuridico che matematico dell’anatocismo nell’ammortamento alla francese. L’accorto Magistrato puntualizza innanzitutto che nel contratto di mutuo il mutuatario sin dalla stipula conosce la quantità di interessi che dovrà corrispondere alla banca mutuante. Tanto, per la natura ontologica del contratto di mutuo che prevede per il mutuatario l’obbligo di restituire l’importo dato a mutuo. maggiorato degli interessi pattuiti.

Il Magistrato evidenzia quindi che nell’ammortamento a rate costanti, la somma complessivamente a carico del mutuatario, dunque, la somma di capitale ed interessi -esplicitamente indicata in sentenza “(M = C + I)” -, è ottenibile moltiplicando il valore unitario della rata per il numero delle rate. Sillogismo logico è che è irrilevante il modus con cui si determinano gli interessi.

Il Magistrato precisa che resta irrilevante l’eventuale anatocismo applicato per il calcolo degli interessi, nel mutuo con ammortamento alla francese, accendendo un faro sulla ratio del divieto di anatocismo che è quella di non consentire che il debitore si trovi obbligato a pagare interessi non prevedibili. Tale possibilità è inesistente nel contratto di mutuo nel quale il mutuatario è a conoscenza con esattezza ab initio dell’importo complessivo degli interessi che si è impegnato a corrispondere.

Il Magistrato prosegue trattando la questione secondo un profilo contabile e con chiarezza precisa che “il regime di capitalizzazione composta è caratterizzato dal fatto che gli interessi maturati in un periodo, attraverso il regime di capitalizzazione semplice, diventano capitale e a loro volta producono interessi a partire dal periodo successivo. Pertanto, il montante dopo t periodi sarà pari a:M = C (1+ i)t.“. Tutt’altro accade nel mutuo “alla francese” dove la quota interessi debenda per ogni rata viene calcolata applicando il tasso pattuito sul solo capitale residuo, il che, richiamando la Cass. SU n. 15130/2024, porta ad escludere ogni anatocismo che consiste in un’operazione diversa e cioè della applicazione degli interessi, su interessi già scaduti ex art.1283 c.c.

Il Magistrato offre poi prezioso chiarimento in merito all’anatocismo apparente chiarendo che va respinta la tesi secondo cui il presunto anatocismo deriverebbe dalla circostanza che la quota interessi calcolata sul debito residuo in conto capitale, includerebbe anche la quota interessi già pagata con la rata precedente, eccezione che configurerebbe, giustappunto, un anatocismo solo apparente.

Chiarisce egregiamente la sentenza che l’anatocismo apparente “sussiste solo a condizione di detrarre in un primo tempo arbitrariamente dal debito capitale residuo l’intera rata di ammortamento pagata e non solo la quota capitale: per questo è necessario successivamente aggiungere la quota interessi. Tale operazione è però artificiosa e priva di base contrattuale, perché nel contratto di mutuo le parti hanno pattuito, come loro consentito, il rimborso mediante rate da imputare in parte a capitale e in parte a interessi, di modo che non ha fondamento la pretesa di detrarre dal debito residuo l’intero ammontare della rata.”

Specifica da ultimo il Magistrato che la precisazione offerta resta valida anche per piano di ammortamento non a rate costanti, ma con quote capitali costanti come accade nel piano di ammortamento cd. all’italiana.

La sentenza non condivide la tesi secondo cui se si imputasse a capitale l’intera rata di ammortamento, potrebbe essere eliminato l’anatocismo, perché resterebbe disatteso sia l’art.1194 c.c. che l’accordo pattizio in cui si conveniva il pagamento di una rata costituita da interessi e capitale ed inoltre anche perché matematicamente non resterebbero avverate le condizioni per la chiusura del mutuo.