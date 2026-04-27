Con l’ordinanza n. 9608/2026, la Corte di Cassazione torna su uno dei temi più discussi nella pratica processuale: la mediazione obbligatoria come condizione di procedibilità. La decisione chiarisce in modo netto quando la mediazione può dirsi validamente esperita e quali sono le conseguenze della mancata partecipazione di una delle parti. Ma non solo: l’ordinanza affronta anche questioni di rilievo su prova documentale, prescrizione e onere di contestazione, offrendo indicazioni operative di grande utilità per avvocati e operatori del diritto. Il “Formulario commentato del nuovo processo civile – Aggiornato ai correttivi Cartabia e mediazione” di Lucilla Nigro offre un supporto pratico e operativo per affrontare ogni fase del contenzioso civile, acquistabile su Shop Maggioli e su Amazon. Come supporto per i professionisti, consigliamo il Codice Civile e norme complementari, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.

Corte di Cassazione -sez. III civ.- ordinanza n. 9608 del 15-04-2026 Cass.-9608.2026.pdf 218 KB Iscriviti alla newsletter per poter scaricare gli allegati Iscriviti Grazie per esserti iscritto alla newsletter. Ora puoi scaricare il tuo contenuto. × Iscriviti alla newsletter Si è verificato un errore durante la tua richiesta. EMAIL Scegli quale newsletter vuoi ricevere Seleziona newsletter DirittoeDiritti Sentenze Settimana Autorizzo l’invio di comunicazioni a scopo commerciale e di marketing nei limiti indicati nell’informativa. Autorizzo Non autorizzo Presto il consenso all’uso dei miei dati per ricevere proposte in linea con i miei interessi. Autorizzo Non autorizzo Cliccando su “Iscriviti” dichiari di aver letto e accettato la privacy policy. Iscriviti Iscrizione completata Grazie per esserti iscritto alla newsletter. Seguici sui social



1. Mediazione obbligatoria: non serve la presenza di entrambe le parti

Il punto centrale della decisione riguarda la corretta interpretazione della condizione di procedibilità. La Cassazione afferma che la mediazione non richiede necessariamente la partecipazione di entrambe le parti al primo incontro.

Ciò che conta è che il procedimento sia stato effettivamente avviato e che almeno una parte — di regola quella che ha promosso la mediazione — partecipi al primo incontro. In questo caso, la condizione di procedibilità si considera soddisfatta.

Questa lettura evita che il convenuto possa bloccare il processo semplicemente non presentandosi, impedendo così un uso strumentale della mediazione a fini dilatori. Il “Formulario commentato del nuovo processo civile – Aggiornato ai correttivi Cartabia e mediazione” di Lucilla Nigro offre un supporto pratico e operativo per affrontare ogni fase del contenzioso civile, acquistabile su Shop Maggioli e su Amazon. Come supporto per i professionisti, consigliamo il Codice Civile e norme complementari, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.

2. Assenza della controparte: niente improcedibilità

La conseguenza più rilevante è che la mancata partecipazione della controparte non determina l’improcedibilità della domanda giudiziale.

L’assenza produce soltanto effetti sanzionatori: il giudice può applicare una sanzione pecuniaria e trarre argomenti di prova dalla condotta della parte non comparsa.

Diverso è il caso in cui nessuna delle parti partecipi al primo incontro: in questa ipotesi, la mediazione non può dirsi esperita e la domanda diventa improcedibile.

3. Presenza personale e rappresentanza: attenzione ai poteri

La Corte ribadisce poi un principio ormai consolidato: la partecipazione alla mediazione richiede la presenza personale della parte oppure di un rappresentante munito di effettivi poteri sostanziali.

Non è sufficiente la presenza del solo avvocato, se privo di una procura che gli consenta di disporre dei diritti oggetto della controversia.

Per i professionisti, questo implica la necessità di predisporre deleghe adeguate, evitando partecipazioni meramente formali che potrebbero risultare inefficaci.

4. Raccomandata e prova: serve la querela di falso

Un altro passaggio rilevante riguarda il valore probatorio dell’avviso di ricevimento.

La Cassazione conferma che esso costituisce atto pubblico e fa piena prova, fino a querela di falso, dell’avvenuta consegna del plico e della data. Di conseguenza, il semplice disconoscimento della firma non è sufficiente a contestarne l’efficacia.

Questo orientamento rafforza la posizione di chi utilizza la raccomandata per interrompere la prescrizione, rendendo più complessa la difesa del destinatario.

5. Contestazioni generiche: difesa inefficace

Sul piano processuale, l’ordinanza ribadisce l’importanza della contestazione specifica.

Non è sufficiente eccepire genericamente l’erroneità degli importi richiesti: il debitore deve indicare puntualmente gli errori e proporre un conteggio alternativo. In mancanza, la censura si traduce in una critica di merito non ammissibile in Cassazione.

Si tratta di un richiamo importante alla qualità tecnica delle difese, soprattutto nei contenziosi in materia di canoni e rapporti locativi.

6. Nuove eccezioni in appello: limiti rigorosi

Infine, la Corte affronta il tema delle nuove eccezioni in appello, escludendo la possibilità di introdurre per la prima volta questioni relative a procedure transattive previste dalla normativa regionale.

Tali strumenti configurano diritti che devono essere esercitati tempestivamente e non possono essere fatti valere tardivamente. La decisione conferma quindi un approccio rigoroso al divieto di nova.

7. Conclusioni

L’ordinanza n. 9608/2026 si segnala per la chiarezza con cui definisce i confini operativi della mediazione obbligatoria. Il principio secondo cui è sufficiente la presenza di una sola parte al primo incontro rappresenta un punto fermo destinato a incidere significativamente sulla prassi.

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