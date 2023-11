Nuovo codice dei contratti pubblici: fiducia, responsabilità e assicurazione

4. La copertura assicurativa



Alla luce di quanto sopra detto, ben si comprende la necessità di calmierare l’entità della responsabilità attribuita al dipendente con una idonea assicurazione.

In proposito, all’interno del C.c.p. la disciplina della copertura assicurativa del personale coinvolto a vario titolo negli appalti pubblici si individua nell’art 45 “incentivi alle funzioni tecniche” e nell’allegato I.10 “Attività tecniche a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure e nell’art 2.

In particolare l’art 45 comma 7 lett. C) stabilisce che una parte delle risorse di cui al comma 5 – pari al 20% delle risorse finanziarie che ai sensi del comma 1 possono essere destinate ad incentivare funzioni tecniche (ovvero fino al 2% dell’importo posto a base delle procedure di affidamento) – è in ogni caso utilizzata per la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.

L’all. I.10 individua i soggetti destinatari di tale copertura assicurativa, cioè coloro nella procedura dell’appalto svolgono una di queste attività:

– programmazione della spesa per investimenti;

– responsabile unico del progetto;

– collaborazione all’attività del responsabile unico del progetto (responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell’intervento)

– redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali;

– redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;

– redazione del progetto esecutivo;

– coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;

– verifica del progetto ai fini della sua validazione;

– predisposizione dei documenti di gara;

– direzione dei lavori;

– ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere);

– coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;

– direzione dell’esecuzione;

– collaboratori del direttore dell’esecuzione

– coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;

– collaudo tecnico-amministrativo;

– regolare esecuzione;

– verifica di conformità;

– collaudo statico.

Infine l’articolo 2 “principio della fiducia” al comma 4 recita: “per promuovere la fiducia nell’azione legittima, trasparente e corretta dall’amministrazione, le stazioni appaltanti gli enti concedenti adottano azioni per la copertura assicurativa dei rischi per il personale……”

Ad avallare l’obbligatorietà della copertura assicurativa per il personale sopra indicato e l’indicazione dei fondi da cui attingere, rileva un recente parere del supporto giuridico legale del Mit n. 2163 del 20/07/2023 (cfr allegato) con riferimento agli incentivi per funzioni tecniche , che chiarisce come l’assicurazione sia a favore esclusivamente dei soggetti di cui all’allegato I.10 e che le somme impiegate per la copertura debbano essere esclusivamente quelle accantonate nel quadro economico dei singoli interventi, nei limiti dell’art 45 comma 5.

In senso contrario all’obbligatorietà della copertura assicurativa per colpa grave così come sopra delineata vi sono due ordini di ragioni.

Preliminarmente si ricorda che secondo l’art 1900 cc. “L’assicuratore non è obbligato per i sinistri cagionati da dolo o da colpa grave del contraente, dell’assicurato o del beneficiario, salvo patto contrario per i casi di colpa grave”

Ne consegue che non è possibile in alcun modo assicurare contro il dolo e solo in caso di accordo tra le parti è possibile assicurare la colpa grave. Ciò è dovuto a ragioni di opportunità, cioè evitare forme di deresponsabilizzazione dell’assicurato.

Decisiva in senso contrario alla copertura assicurativa corrisposta direttamente dalla stazione appaltante è la disposizione tutt’ora in essere dell’’art 3 comma 59 della legge 244 del 2007 secondo cui:

“E’ nullo il contratto di assicurazione con il quale un ente pubblico assicuri propri amministratori ( e dipendenti: sul punto si veda la sentenza cc sez I app n. 148 del 12 aprile 2016).

I contratti di assicurazione in corso alla data di entrata in vigore della presente legge cessano di avere efficacia alla data del 30 giugno 2008. In caso di violazione della presente disposizione, l’amministratore che pone in essere o che proroga il contratto di assicurazione e il beneficiario della copertura assicurativa sono tenuti al rimborso, a titolo di danno erariale, di una somma pari a dieci volte l’ammontare dei premi complessivamente stabiliti nel contratto medesimo.

Non solo quindi il contratto stipulato è nullo per illiceità della causa, ma esporrebbe l’ente che lo ha stipulato ed il beneficiario a responsabilità per danno erariale.

Ben si comprende dunque come Lo stesso legislatore, al comma 4 dell’art 3 si limiti alla locuzione “adottare azioni” e non direttamente di garantire la copertura assicurativa;

Infine per completezza, anche se a vigenza temporale (fino al 30/06/2024) si riporta il testo dell’art 21 del Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”:

Art. 21

Responsabilità erariale

2. “Limitatamente ai fatti commessi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 2024 la responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica per l’azione di responsabilità di cui all’articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, è limitata ai casi in cui la produzione del danno conseguente alla condotta del soggetto agente è da lui dolosamente voluta. La limitazione di responsabilità prevista dal primo periodo non si applica per i danni cagionati da omissione o inerzia del soggetto agente.”

Ne consegue che, fuori dai casi di omissione o inerzia, fino al 30 giugno 2024 e salvo proroga, la responsabilità erariale è solo per dolo e non per colpa grave.

Ciò rende di fatto inutile qualsivoglia copertura assicurativa (se non per i casi di omissione), stante l’impossibilità di coprire il dolo e l’irrilevanza della colpa grave (e lieve) ai fini della giurisdizione contabile secondo il decreto legge “semplificazioni.”