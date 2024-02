Il c.d. “grave illecito professionale” secondo il codice dei Contratti Pubblici

L’ illecito professionale grave del trascorso D.Lgs. 50/2016 rappresentava una realtà aperta ed ampia, potendo racchiudere svariate tipologie di condotte degli operatori economici ritenute sufficienti ad integrarlo. Per superare il disordine concettuale e i rallentamenti operativi creati da questa eccessiva ampiezza, il legislatore del 2023 ha deciso di disciplinare l’art. 98 del nuovo codice in maniera puntuale, indicando il significato di illecito professionale grave, quando sussiste e quali sono i mezzi adeguati per dimostrarne l’esistenza.

L’istituto appartiene alle cause di esclusione dalla gara non automatiche ex. Art. 95 del D.Lgs. 36/2023, ovvero tutte quelle ipotesi che non obbligano automaticamente la stazione appaltante ad escludere l’operatore economico, quanto ad avviare un iter di valutazione centrata sull’integrità ed affidabilità del concorrente. La fissazione di circostanze e metodologie chiare per l’esercizio di tale discrezionalità, non solo è utile a circoscriverne la portata, ma a ridurre gli errori di un’eccessiva severità evitando sproporzionate esclusioni.



1. Tipizzazione del grave illecito professionale

Attualmente per potersi configurare l’ipotesi di grave illecito professionale secondo l’art. 98, comma 2, è necessaria la compresenza di queste condizioni:

a) Elementi sufficienti ad integrare il grave illecito professionale

b) Idoneità del grave illecito professionale ad incidere sull’affidabilità e integrità dell’operatore economico

c) Presenza di adeguati mezzi di prova

Va da sé che la motivazione alla base del provvedimento di esclusione deve istruire cumulativamente tutte le condizioni, in quanto, diversamente, il provvedimento non sarebbe da disporre.

La stazione appaltante desume il grave illecito professionale dal comma 3, il quale prevede un elenco delle fattispecie che lo configurano. Le ipotesi mutuano in gran parte ciò che era contemplato dalle Linee guida dell’Anac n. 6 (ad es. il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o la sanzione irrogata dall’AGCM e da altre autorità di settore). L’intento del legislatore di oggettivare il più possibile la valutazione sull’integrità e affidabilità del concorrente è ravvisabile dalla tassatività che il comma 6 conferisce all’elenco di mezzi di prova adeguati a dimostrare le ipotesi configuranti il grave illecito professionale. Di recente anche l’Anac si è espressa al riguardo attraverso l’ormai celebre delibera n. 397 del 6 settembre 2023, in risposta ad una richiesta di parere sulla rilevanza che può assumere l’iscrizione dell’operatore economico nel registro degli indagati ex. art. 335 del c.p.p. puntualizzando che tale condizione “[..] in quanto non espressamente citata nel comma 6 dello stesso art. 98, tra i mezzi adeguati di prova, non può formare oggetto di valutazione ai fini della sussistenza di un illecito professionale grave, tenuto anche conto del principio di tassatività sancito dall’art. 95, comma 1, lett. e)”.

