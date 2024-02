Mediazione obbligatoria: non per le riconvenzionali

La condizione di procedibilità prevista dall’articolo 5 del decreto legislativo n. 20/2010 sussiste solamente per l’atto introduttivo del giudizio e non per le domande riconvenzionali. Il principio è stato precisato dalle Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione nella sentenza del 7 Febbraio 2024 n. 3452, peraltro chiarendo la competenza del mediatore di valutare le istanze e gli interessi delle parti, nonché del giudice di esperire il tentativo di conciliazione per l’intero corso del processo, e laddove risulti possibile. Per approfondimenti sulla mediazione dopo la Riforma Cartabia rimandiamo al volume: Negoziazione assistita, Mediazione civile e Arbitrato dopo la Riforma Cartabia

1. La controversia esaminata

Una società chiedeva al Tribunale l’accertamento della risoluzione di un contratto di locazione per avveramento della condizione risolutiva pattuita, con condanna al rilascio del bene. Il resistente chiedeva il rigetto delle domande ovvero, nel caso di loro accoglimento, e in via riconvenzionale, la condanna alla restituzione del deposito cauzionale.

2. Il quesito

La procedura di mediazione si era svolta sulle domande principali e non sulla riconvenzionale, pertanto, il Tribunale operava un rinvio alla Corte Suprema in ordine alla proponibilità della domanda riconvenzionale, quando la causa rientri tra quelle a mediazione obbligatoria ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 28/2010 e la mediazione risulti già effettuata, per la domanda di parte attrice.

3. La questione di diritto

L’ordinanza di rinvio pregiudiziale pone la questione di diritto se, ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo n. 28/2010, sussista l’obbligo di provvedere alla mediazione nel caso di proposizione di una domanda riconvenzionale, ove la mediazione sia stata già effettuata in relazione alla domanda principale.

4. Il rapporto tra riconvenzionale, mediazione, procedibilità

Le Sezioni Unite hanno risolto la questione escludendo che il tentativo obbligatorio di conciliazione risulti condizioni di procedibilità della proposizione della domanda riconvenzionale.

5. La ratio della mediazione

Per il collegio di legittimità la mediazione obbligatoria ha la sua ratio nelle finalità di favorire la rapida soluzione delle controversie e l’impiego delle risorse pubbliche giurisdizionali solo ove effettivamente necessario: chiarita tale finalità, l’istituto non può essere impiegato in modo disfunzionale rispetto a tali scopi, ed essere trasformato in una ragione di intralcio al buon funzionamento della giustizia, in un bilanciamento dal legislatore medesimo operato, secondo un’interpretazione costituzionale della norma in disamina, affinché da un lato non venga obliterata l’applicazione dell’istituto e dall’altro, il medesimo non determini una sorta di effetto boomerang sull’efficienza della risposta di giustizia.



6. Il ruolo di mediatore e giudice

È stato altresì precisato che spetta al mediatore, nell’adempimento dell’incarico professionale, esortare le parti a mettere ogni profilo sul tappeto, incluse ulteriori richieste del convenuto e ciò ai sensi del dettato del comma 3 dell’articolo 8 del decreto legislativo n. 28. La mediazione, continua il collegio torna un modo tramite cui le parti provano a risolvere la lite, pure in maniera differente dall’applicazione rigorosa delle norme che regolano la vicenda, ricercando un equilibrio tra i rispettivi interessi, a condizione che questi siano peraltro adeguatamente ponderati e non ridotti forza forzatamente a pari merito, il tutto innanzi un organo apposito, per scongiurare l’introduzione della controversia innanzi a un giudice.

7. Il principio di diritto

la condizione di procedibilità prevista dall’articolo 5 del decreto legislativo numero 28 del 2010 sussiste per il solo atto introduttivo del giudizio e non per le domande riconvenzionali fermo restando che al mediatore compete di valutare tutte le istanze e gli interessi delle parti e al giudice di esperire il tentativo di conciliazione, per l’intero corso del processo e laddove è possibile.

