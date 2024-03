Domanda riconvenzionale e obbligo di mediazione

2. La mediazione rispetto alla domanda riconvenzionale secondo le Sezioni Unite civili colla sentenza n. 3452/2024



La domanda riconvenzionale.

Se vige la libertà di forma degli atti processuali, i quali devono esser compiuti nella forma idonea al raggiungimento dello scopo. (art. 121 C.p.c.), altrettanto non può dirsi per il contenuto, in quanto per i principali atti giudiziari la legge ne regolamenta il contenuto. (Art. 125 C.p.c.).

Il convenuto, pena la contumacia, dovrà costituirsi a mezzo d’una comparsa di costituzione e di risposta nel giudizio almeno settanta giorni prima della data dell’udienza indicata nell’atto di citazione. (art. 166 C.p.c.).

Nella comparsa di costituzione il convento svolgerà le sue difese, prendendo posizione, tra l’altro, sui fatti evocati dall’attore, sollevando, a pena di decadenza, le eccezioni processuali e di merito che non rilevabili d’ufficio, depositare la documentazione a sostegno delle sue difese, nominare un difensore di fiducia, chiamare in causa un terzo, formulare la domanda riconvenzionale (art. 167, co. 1, 2, C.p.c.).

Con la domanda riconvenzionale il convenuto chiede, al giudicante, non soltanto il rigetto della domanda principale, bensì una pronuncia – una determinata utilità – a sé favorevole.

Si potrebbe esperire in un autonomo giudizio, ma che per il principio d’economia processuale, volto ad impedire pronunce contradditorie, può presentarsi all’interno dello stesso processo.

Eccezione riconvenzionale e domanda riconvenzionale

Prima di procedere oltre, tratteggiamo la differenza tra l’eccezione riconvenzionale e la domanda riconvenzionale, che consiste in ciò, e, cioè, che colla prima il convenuto eccepisce fatti modificativi, impeditivi ed estintivi, onde ottenere il rigetto della domanda attorea, mentre, colla seconda, egli persegue l’obiettivo d’ottenere un provvedimento a sé favorevole e sfavorevole all’attore.

Per la Suprema Corte con l’eccezione riconvenzionale il convenuto “…non oppone una controdomanda intesa ad ottenere un provvedimento positivo sfavorevole all’attore, ma chiede semplicemente il rigetto della domanda attrice…”. (Cass. civ., Sez. Lav., Sentenza del 4 agosto 2015, n. 16339).

Ed, ancora “…la differenza tra domanda riconvenzionale ed eccezione non dipende dal titolo posto a base della difesa del convenuto, e cioè dal fatto o dal rapporto giuridico invocato a suo fondamento, ma dal relativo oggetto, e cioè dal risultato processuale che il convenuto con essa intende ottenere, che è limitato al rigetto della domanda proposta dall’attore…”. (Cass. civ., Sez. III, Sentenza del 25 ottobre 2016, n. 21472).

Pertanto, possiam affermar che non è il titolo giuridico posto a fondamento ora dell’eccezione, ora della domanda riconvenzionale, quanto, piuttosto, il risultato che il convenuto vuol perseguire, e, cioè, la paralisi dell’azione proposta dall’attore nel primo caso, un provvedimento a sé favorevole nel secondo.

Con la pronuncia n. 3452 del 2024, le Sezioni Unite rispondono ad un quesito: la domanda riconvenzionale è soggetta alla preventiva mediazione?

La domanda riconvenzionale non eccentrica ed eccentrica.

Le Sezioni Unite, al quesito dianzi posto, danno una risposta negativa, non senza, però, aver affrontato prima le diverse declinazioni della domanda riconvenzionale.

La Corte esamina la conciliabilità della mediazione con la domanda riconvenzionale non eccentrica, quale domandaconnessa, vuoi per l’oggetto, vuoi per il titolo, entrambi già appartenenti al giudizio, con quella principale. Si rammenta l’art. 36, C.p.c., il quale consente che siano presentate, nel giudizio principale, soltanto quelle domande riconvenzionali che dipendono dal titolo già dedotto in giudizio dall’attore ovvero che appartengono a quello come mezzo d’eccezione, purché non eccedano la competenza per materia e per valore del giudice adito.

Cosicché, la domanda riconvenzionale non è eccentrica se connessa con l’oggetto ovvero il titolo che già appartengono alla domanda principale, perché collegata con la lite in corso. Non è sottoposta al preventivo obbligo di mediazione, in quanto colla domanda principale si è già delimitato l’oggetto della controversia, sicché la domanda riconvenzionale del convento s’inserirebbe all’interno d’un contesto, già tratteggiato dall’attore.

Rispetto all’intento deflattivo, è irragionevole sottoporre anche la domanda riconvenzionale al preventivo obbligo di mediazione, dando luogo, indi, al proliferale d’ulteriori giudizi che colliderebbero con il detto intento.

Ne viene, alla luce della pronuncia in scrutinio, che la domanda riconvenzionale non eccentrica non è soggetta alla mediazione obbligatoria.

Per la domanda riconvenzionale eccentrica, occorre verificare se ampli il contenuto della controversia come disegnato dalla domanda principale già sottoposta al preventivo obbligo di mediazione. In altre parole, la domanda è eccentrica qualora in nessun modo sia ricollegabile con l’oggetto della causa.

L’obbligo della conciliazione nelle controversie agrarie

La Suprema Corte rammenta che, in tema di controversie agrarie, ex art. 46 della L. n.203/1982, la domanda riconvenzionale è sottoposta alla preventiva conciliazione, ove ricorrano i seguenti indici.

Attingendo dalla casistica giurisprudenziale, si scruta l’obbligo di sottoporre la domanda riconvenzionale alla conciliazione ove “…vada ad ampliare l’ambito della controversia rispetto ai limiti posti alla stessa in sede di esperimento del tentativo di conciliazione di cui alla domanda principale…”. (Cass. civ., Sez. III, Sent. del 26 maggio 2014, n. 11644).

Ed, ancora, che “… è che con tale nuova domanda si espongono aspetti nuovi della controversia che, se conosciuti anticipatamente, avrebbero potuto condurre ad una definizione bonaria della controversia…”. (Cass. civ., Sez.III, Sent. del 14 novembre 2008, n.27255), e che “…ad avviso del Collegio, ricorrevano, nel caso di specie, i presupposti per ritenere obbligatorio il tentativo di conciliazione…”. (Cass. civ., Sez.VI – 3, Ord. dell’11 novembre 2022, n.33379).

Ed, oltre, che “…Occorre, in altri termini, che la riconvenzionale investa aspetti nuovi della controversia, che, se conosciuti e valutati dalle parti unitamente a quelli per i quali è già vertenza giudiziaria, potrebbero condurre ad una definizione bonaria della lite, evitando l’intervento del giudice…”. (Cass. civ., Sez.III, Sent. del 27 aprile 1995, n.4651).

In assenza, pertanto, dei detti indici, anche la domanda riconvenzionale del convenuto, nelle controversie agrarie, non è soggetta al preventivo obbligo di conciliazione.

Non diverso è il discorso con riguardo alla domanda riconvenzionale nelle controversie ordinarie.