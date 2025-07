Locazione commerciale e perdita dell’avviamento: prevale la natura funzionale dell’area. Il “Formulario commentato del nuovo processo civile – Aggiornato ai correttivi Cartabia e mediazione” di Lucilla Nigro offre un supporto pratico e operativo per affrontare ogni fase del contenzioso civile, acquistabile su Shop Maggioli e su Amazon.

riferimenti normativi: artt. 34 e 35 L. n. 392/1978

precedenti giurisprudenziali: Trib. Roma, Sentenza del 16/11/2021, n. 17782

1. La vicenda: scadenza del contratto di locazione commerciale

Alla scadenza di un contratto di locazione commerciale di lunga durata relativa a un immobile adibito a deposito di batterie, il proprietario ha avviato la procedura di rilascio, culminata nella convalida dello sfratto da parte del Tribunale nel 2015, con rilascio previsto per giugno 2016.

Il conduttore, però, non ha lasciato l’immobile e ha reagito proponendo opposizione all’esecuzione e successivamente opposizione agli atti esecutivi. Entrambe le opposizioni sono state rigettate; il giudice dell’esecuzione ha revocato poi la sospensione del precetto, ritenendo che non vi fossero i presupposti per bloccarlo. Successivamente, la causa si è spostata sul merito della controversia, cioè sulla richiesta del conduttore di ottenere l’indennità per la perdita dell’avviamento commerciale. Il Tribunale ha respinto la domanda principale e, in accoglimento di quella riconvenzionale avanzata dal locatore, ha condannato il conduttore al pagamento di un importo corrispondente all’occupazione dell’immobile protrattasi oltre il termine contrattuale.

Il conduttore ha impugnato la decisione, lamentando la violazione del principio del giusto processo da parte del Tribunale, per non aver tenuto conto delle prove testimoniali e documentali offerte e per aver fondato la decisione su allegazioni tardive formulate dalla controparte. Inoltre ha contestato la qualificazione dell'immobile come parte di una struttura portuale, sostenendo che il Tribunale avrebbe dovuto riconoscere l'indennità di avviamento tenuto conto della natura dell'attività svolta e dei rapporti diretti con il pubblico.

2. La questione

Quali sono i presupposti per il riconoscimento del diritto all’indennità di avviamento?

3. La soluzione

La Corte di Appello ha evidenziato che il locale oggetto di locazione risulta situato all’interno di un bacino artificiale, concesso in uso per attività tipicamente portuali come l’ormeggio, la manutenzione e il rimessaggio di imbarcazioni. Secondo i giudici di secondo grado è proprio questa funzione concreta che permette di considerare l’area come zona portuale, portando automaticamente all’esclusione del diritto all’indennità prevista dall’art. 34 della legge n. 392/1978, sulla base delle disposizioni dell’art. 35.

La Corte di Appello ha precisato che non è richiesto alcun riconoscimento ufficiale per qualificare un’area come “porto”; come hanno notato i giudici di secondo grado è sufficiente la sua reale destinazione a funzioni marittime. Anche qualora sussistano rapporti con la clientela, come sostenuto dal conduttore per avvalorare la richiesta di risarcimento, la natura portuale dell’immobile è considerata prevalente e rende non applicabile l’indennità di avviamento. In ogni caso la Corte ha confermato la condanna del conduttore al versamento di un’indennità per l’occupazione del bene senza titolo, riferita al periodo che va dalla scadenza del contratto fino alla data effettiva di rilascio dell’immobile.



