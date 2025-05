Infiltrazioni nel locale: canone ridotto per il conduttore

Infiltrazioni nel locale commerciale locato: il conduttore ha diritto ad una riduzione del canone proporzionata all’entità del mancato godimento. Per approfondimenti si consiglia il seguente volume il quale offre il quadro complessivo della normativa vigente in materia dei diversi tipi di locazione: Manuale delle locazioni commerciali e abitative, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon

Corte d'Appello di Messina -sez. II civ.- sentenza n. 106 del 12-02-2025



1. La vicenda: infiltrazioni in immobile locato

La società conduttrice di un immobile ad uso commerciale ha citato in giudizio i locatori chiedendo una riduzione del canone di locazione e il risarcimento danni per via delle infiltrazioni di umidità che hanno compromesso il piano scantinato. Secondo la società, l'umidità ha limitato l'utilizzo dell'immobile, rendendo meno fruibile lo spazio e causando danni alla merce depositata nel locale. Per questo motivo ha richiesto una riduzione del canone e il rimborso dei danni subiti. I locatori, dal canto loro, hanno contestato le accuse, sostenendo che le infiltrazioni non erano direttamente imputabili a loro, ma derivavano da responsabilità del condominio e di altri soggetti. Per questo hanno chiesto la chiamata in causa di terzi (condominio e Comune), affinché il Tribunale accertasse le eventuali responsabilità. Nel corso del giudizio, è stata disposta una consulenza tecnica, che ha confermato la presenza delle infiltrazioni. Sulla base di questa analisi, il Tribunale ha accolto le richieste della società conduttrice, riducendo il canone di locazione a € 2.000,00 mensili e condannando i convenuti al pagamento di € 6.060,00 a titolo di risarcimento danni alla merce. La questione viene sottoposta alla Corte di Appello. I locatori sottolineano che il contratto di locazione prevedeva espressamente che la società conduttrice accettasse l'immobile nello stato in cui si trovava, con piena consapevolezza dell'assenza di areazione nel locale seminterrato. I locatori avevano anche autorizzato la conduttrice ad apportare modifiche per adattare l'immobile alle sue esigenze, ma quest'ultima non aveva eseguito alcun intervento, pur avendo adibito il locale a deposito di merce. Inoltre ritengono che la riduzione del canone a € 2.000,00 mensili sia ingiusta, poiché la responsabilità dei danni era principalmente imputabile al condominio e al comportamento del conduttore.

2. La questione

L’obbligo del locatore di consegnare la cosa locata in buono stato di manutenzione riguarda, sia la parte dell’immobile di esclusiva proprietà del locatore, sia le parti comuni del caseggiato?

3. La soluzione

I giudici di secondo grado hanno esaminato attentamente la perizia tecnica eseguita nel primo grado del giudizio, confermando che le infiltrazioni di umidità nel locale cantinato erano effettivamente presenti e derivavano da diverse cause. La principale problematica è stata individuata nella cattiva regimentazione delle acque piovane, che venivano convogliate in un pozzetto comunale non funzionante correttamente, causando accumuli e infiltrazioni. A questa si aggiunge la scarsa aerazione del locale, che lo rendeva inadatto a essere utilizzato come deposito, favorendo la formazione di umidità e condensa. Oltre a questi fattori, il CTU ha riscontrato anche alcuni difetti costruttivi, responsabili di fenomeni di umidità di risalita, e infiltrazioni provenienti dal lato ovest del condominio, in corrispondenza del locale adibito a sede di autoclave. Le infiltrazioni che sono imputabili al locatore sono state definite dal CTU minoritarie. In considerazione di quanto sopra la Corte di Appello ha rideterminato la riduzione del canone di locazione e la misura della condanna risarcitoria.



