Affitto d’azienda: riduzione canone lecita solo con gravi ripercussioni sull’attività

Affitto di azienda: solo se gli inadempimenti del locatore causano importanti ripercussioni sulla attività svolta dall’affittuario è lecita una riduzione unilaterale del canone pattuito. Per approfondimenti si consiglia il seguente volume il quale offre il quadro complessivo della normativa vigente in materia dei diversi tipi di locazione: Manuale delle locazioni commerciali e abitative

riferimenti normativi: art. 1460 c.c.

precedenti giurisprudenziali: Cass. civ., Sez. VI, Sentenza del 23/06/2011, n. 13887

Tribunale di Brescia -sez. II civ.- sentenza n. 4604 del 12-11-2024 affitto-azienda-1460-sentenza-.pdf 160 KB Iscriviti alla newsletter per poter scaricare gli allegati Iscriviti Grazie per esserti iscritto alla newsletter. Ora puoi scaricare il tuo contenuto. × Iscriviti alla newsletter Si è verificato un errore durante la tua richiesta. EMAIL Scegli quale newsletter vuoi ricevere Seleziona newsletter DirittoeDiritti Sentenze Settimana Autorizzo l’invio di comunicazioni a scopo commerciale e di marketing nei limiti indicati nell’informativa. Autorizzo Non autorizzo Cliccando su “Iscriviti” dichiari di aver letto e accettato la privacy policy. Iscriviti Iscrizione completata Grazie per esserti iscritto alla newsletter. Seguici sui social



1. La vicenda: riduzione unilaterale affitto d’azienda

Un locatore chiedeva ed otteneva un decreto ingiuntivo per ottenere una somma, a titolo di maggior importo dovuto dall’affittuaria (società ingiunta), per aver unilateralmente ridotto i canoni relativi al contratto di affitto di ramo d’azienda intercorso tra le parti per la gestione di locali adibiti a bar ristorante presso un centro sportivo. L’affittuaria, però, proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo, sostenendo di aver effettuato, a partire dal terzo anno di vigenza del contratto in poi, pagamenti parziali del canone di affitto rispetto a quanto contrattualmente previsto, a causa dei plurimi inadempimenti contrattuali del locatore (mancata consegna dei locali da destinare a magazzino e spogliatoi per i dipendenti e conseguente accatastamento casse di acqua, sacchi di farina e bibite in un angolo della sala ristorante ed in una struttura prefabbricata esterna; messa a disposizione di struttura esterna al ristorante, quale bene ricompreso nel ramo d’azienda, sfornita di autorizzazioni amministrative; mancata corresponsione dei costi dei lavori di riparazione e manutenzione straordinaria eseguiti all’interno dei locali del bar-ristorante previa autorizzazione della resistente; mancata eliminazione dei problemi infiltrativi nella sala da pranzo del ristorante-pizzeria, per questo inutilizzabile durante le piogge a causa delle copiose infiltrazioni di acqua dal soffitto). L’opponente sosteneva che, a fronte dei detti inadempimenti, era stata raggiunta un’intesa con la controparte in merito alla compensazione tra il credito vantato da quest’ultima e le somme a lei spettanti, accordo transattivo che giustificava il pagamento di un canone ridotto rispetto alle pattuizioni contrattuali in attesa appunto del conguaglio. Alla luce di quanto sopra chiedeva la revoca del decreto o che si tenesse conto dei controcrediti nei confronti del locatore. Per approfondimenti si consiglia il seguente volume il quale offre il quadro complessivo della normativa vigente in materia dei diversi tipi di locazione: Manuale delle locazioni commerciali e abitative

FORMATO CARTACEO Manuale delle locazioni commerciali e abitative Il Manuale offre un quadro complessivo in materia di locazioni abitative, affrontandone tutte le tipologie: locazioni libere, convenzionate, transitorie, locazioni di immobili acquistati per futura locazione, affitti brevi, locazioni turistiche, cohousing, rent to buy, leasing, analizzando la relativa disciplina contrattuale e tenendo conto dell’evoluzione normativa, nonché della produzione giurisprudenziale su alcuni punti nodali della legge 431 del 1998 e altro.Non mancano le indicazioni operative inerenti alla registrazione dei contratti, la tassazione, sia ordinaria che con cedolare secca.Il volume si occupa altresì delle “locazioni ad uso diverso”: la loro regolamentazione, il regime contrattuale applicabile, gli istituti della prelazione del riscatto e l’indennità di avviamento senza dimenticare le nuove tipologie locatizie come il contratto atipico di coworking o di domiciliazione.Una parte è in seguito dedicata agli aspetti processuali: procedimento di convalida, rito locatizio e compatibilità con il processo ordinario, azioni esperibili contro l’occupazione senza titolo, mediazione, negoziazione assistita e arbitrato.L’esposizione semplice e chiara rende il testo uno strumento di consultazione e approfondimento adatto sia al professionista del settore, sia al pubblico dei non addetti ai lavori.Il Manuale tratta infine anche il nuovo procedimento di convalida di sfratto, che ha visto ampliarsi l’ambito di applicazione e altre novità, tra cui quelle riguardanti l’esecutività dell’ordinanza di convalida.Questa sesta edizione tiene conto di tutti i principali provvedimenti di normativa, prassi e giurisprudenza in materia fino alle recentissime sentenza 7 maggio 2024, n. 12395 in punto di cedolare secca e circolare 10 maggio 2024, n. 10/E sulle locazioni brevi.Silvio RezzonicoÈ stato avvocato in Milano e autore di diversi libri e saggi in materia di diritto immobiliare. Ha collaborato con il Gruppo 24 Ore, con Maggioli Editore e con l’Università degli studi di Firenze. Da ultimo è stato anche docente presso l’Università degli Studi telematica E-campus.Matteo RezzonicoAvvocato cassazionista e pubblicista in Milano, è autore di numerose pubblicazioni di diritto immobiliare ed edilizio. In particolare, collabora con il Gruppo 24 Ore (Norme e Tributi, Esperto risponde e Consulente immobiliare) e con Giuffrè Editore (portale con- dominio e locazioni). Presidente della FNA Federazione Nazionale degli Amministratori Immobiliari e Vicepresidente della Confappi, Confederazione della Piccola Proprietà Immobiliare, per conto della quale riveste anche il ruolo di Presidente della sede provinciale di Milano e di componente della Commissione Legale Nazionale di FNA – Confappi.Luca RezzonicoAvvocato in Milano. Si occupa di diritto immobiliare ed è coautore di diverse pubblicazioni in materia Silvio Rezzonico, Matteo Rezzonico, Luca Rezzonico | Maggioli Editore 2024 68.40 € Scopri di più

2. La questione

Gli asseriti inadempimenti del locatore hanno impedito all’affittuario il godimento del bene e, dunque, reso impossibile l’oggetto tipico del contratto di affitto di ramo d’azienda?

3. La soluzione

Il Tribunale ha dato torto all’affittuaria. Come ha notato lo stesso giudice gli asseriti inadempimenti non hanno impedito il godimento del bene in affitto e, dunque, reso impossibile l’oggetto tipico del contratto di affitto di ramo d’azienda all’affittuaria, né la stessa ha dimostrato di aver subito una incisiva contrazione del fatturato a causa degli inadempimenti contrattuali ascritti al locatore. A seguito di un’analisi approfondita delle contestazioni avanzate dalla società il Tribunale ha messo in rilievo che non è stato alterato il sinallagma contrattuale a causa delle condotte (asseritamente inadempienti) della locatrice e, conseguentemente, non sono emerse ragioni valide per legittimare una riduzione del canone di locazione; in ogni caso il decidente ha escluso ragioni di credito in favore dell’attrice tali da poter compensare il credito azionato in monitorio dalla convenuta.



Potrebbero interessarti anche: Locatore: nessun obbligo di vigilanza sulle attività del conduttore

Divieto contrattuale di vendita piatti caldi: violazione grave?